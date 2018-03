Hop ! Le Sommet du commerce de détail est sans conteste l’événement annuel le plus important de ce secteur de commerce au Québec. Dans le cadre de la Soirée hommage aux bâtisseurs, on a rendu hommage à trois détaillants : Jean Simard (Lozeau), Chantal Lévesque (Shan) et Aldo Bensadoun (Le Groupe Aldo), qui se sont démarqués par leurs engagements et leurs initiatives au sein du commerce de détail.

Photo CQCD

