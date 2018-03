«Soyons réalistes, on peut mieux jouer»

« Soyons réalistes ! On peut et on doit mieux jouer que nous l’avons fait mercredi. L’objectif (de ce voyage de trois parties) n’était pas seulement d’obtenir l’assurance de revenir à Québec pour disputer un 6e match », a plaidé Philippe Boucher.

« Notre gardien a été solide, à l’arrière on a bien joué et le trio d’Andrew Coxhead (complété par Matthew Grouchy et Jesse Sutton) a été efficace en échec avant. Les trios de Matthew (Boucher) et Philipp (Kurashev) peuvent faire la même chose. On doit être plus engagés, et ce n’est pas en trichant que nous serons plus dangereux à l’attaque », a constaté l’entraîneur.