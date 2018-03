Subaru présente un nouveau Forester qui a déjà l’air vieux

Au Salon de l’automobile de New York, Subaru a levé le voile sur la cinquième génération de son véhicule utilitaire sport (VUS) compact : le Forester.

Si on le met à côté de l’actuel, on a, en quelque sorte, l’impression d’être au milieu du jeu des sept différences. Mais le problème, c’est que le jeu est presque carrément impossible.

Même après l’avoir regardé sous tous les angles, force est d’admettre qu’il est très similaire au Forester que l’on retrouve actuellement sur le marché, et ce, malgré qu’il soit bâti sur une nouvelle plateforme.

Subaru Forester 2019 Germain Goyer

Bien entendu, le système de traction intégrale qui a forgé la solide réputation du constructeur japonais continuera d’être offert de série.

Quant à la technologie qu’on retrouve à bord du nouveau Forester, Subaru mentionne qu’il s’agira du premier véhicule de ce segment à être équipé du système DriverFocus. Grâce à la reconnaissance faciale, ce système permet d’émettre des avertissements dans le but de réduire les distractions du conducteur.

Sur le plan de la mécanique, on retrouve toujours le quatre cylindres à plat de 2,5 L. Peaufiné, il développera182 chevaux-vapeur et 176 livres-pied, comparativement à 170 chevaux-vapeur et à 174 livres-pied pour le modèle actuel. Seule la transmission à variation continue (CVT) sera offerte.

Subaru Forester 2019 Germain Goyer

La récréation est terminée

Le moteur quatre cylindres à plat turbocompressé de 2,0 L ne poursuivra pas sa route avec la cinquième génération du modèle. Il en est de même pour la boîte manuelle qui sera, elle aussi, abandonnée. Pour une partie de la clientèle de Subaru, le plaisir de conduire est indispensable. Pour satisfaire ces clients, il faudra faire mieux qu’offrir une version Sport avec des appliques orangées, comme ce sera le cas à partir de 2019.

