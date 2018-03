Tramway et 3e lien : Plaidoyer pour des solutions responsables

Plus de 200 citoyens d’étaient réunis hier soir au Musée de la Civilisation de Québec à l’occasion du premier débat de la série « Le choc des idées » organisé par le Journal sous le thème Tramway ou 3e lien ?

Visiblement, les opinions sont polarisées sur ces deux sujets.

Le Tramway comme outil de développement urbain

Les pourfendeurs du projet de tramway maintiennent que le maire Régis Labeaume n’a jamais consulté la population avant d’engager la ville dans un projet aussi important et coûteux que celui du tramway. On reproche au maire de vouloir dépenser 3 milliards de dollars pour offrir une solution de transport qui ne servira pas assez de citoyens. À cet effet, on rappelait que les experts considèrent que le transfert des usagers de l’automobile vers le tramway ne se réalise que dans des proportions de 0 à 3%.

Mais est-ce que le tramway a uniquement la vocation de moyen de transport ? Il faut plutôt voir ce qu’on appelle le « réseau de transport structurant » comme un outil d’aménagement urbain. Dans ce sens, les travaux qui ont mené à son élaboration permettront à la ville d’orienter ses efforts de densification et de développement de manière cohérente.

Un 3e lien, mais pas n’importe comment

Par ailleurs, plusieurs participants à la rencontre d’hier tenaient mordicus à la création d’un 3 e lien reliant Québec et la Rive-Sud. Selon eux, il s’agit de LA solution au problème de congestion routière vécu matin et soir pour entrer et sortir de Québec.

Or, il n’existe à ce jour aucune étude qui démontre qu’un nouveau lien interrives permettrait de désengorger l’accès à l’une ou l’autre des villes riveraines. Il n’existe pas non plus encore de recommandation sur le modèle à privilégier dans la création de ce 3 e lien.

Faut-il faire un pont, un tunnel ou un pont-tunnel ? Personne n’a la réponse à cette question et le Bureau de projet financé par le gouvernement actuel n’a pas encore terminé son étude d’opportunité.

Dans ce cas, comment est-ce que la Coalition Avenir Québec peut promettre d’entreprendre les travaux pour un 3e lien dans un premier mandat ? C’est bien là la question qu’il faut se poser.

Quand un parti politique aspire à gouverner la province, il devrait au minimum éviter de faire des promesses grossières comme celle d’engager les finances publiques dans la création d’un chantier monstre uniquement pour des raisons électoralistes.

Parce qu’au fond, si François Legault insiste tant dans ce dossier, c’est qu’il veut plaire aux électeurs de la Rive-Sud et à ceux de l’Est-du-Québec. La CAQ présente le 3 e lien comme un investissement en faveur du développement économique de l’Est-du-Québec sans même savoir quels impacts réels ce projet aura sur les finances publiques et sur le transport routier.

Est-il si urgent de prendre un engagement semblable ? Attendons plutôt les recommandations des experts afin de développer une véritable solution. D’ici là, le gouvernement a réitéré que les sommes nécessaires à la création d’un 3 e lien seraient disponibles en temps et lieu.

C’est probablement l’engagement le plus raisonnable dans les circonstances.