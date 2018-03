Un espoir pour les parents d’enfants atteints de paralysie cérébrale

Le ministre de la Santé s’est dit ouvert jeudi à rembourser les traitements en chambre hyperbare aux parents d’enfants atteints de paralysie cérébrale qui ont remarqué d’importants progrès après l’utilisation de ce traitement.

Pour rendre ces traitements admissibles à un remboursement par la RAMQ, ceux-ci doivent d’abord être reconnus par l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS), ce qui n’est actuellement pas le cas.

La dernière mise à jour portant sur les traitements hyperbares pour les enfants atteints de paralysie cérébrale remonte à 2007. Même si de nouvelles études ont été effectuées sur le sujet depuis, le gouvernement n’y a pas donné suite et n’a jamais mandaté l’organisme à revoir sa position.

Projet-pilote promis par la CAQ

Questionné en chambre par le député François Paradis de la Coalition avenir Québec (CAQ), le ministre Gaétan Barrette s’est montré favorable à revoir la question, jeudi. « Je suis tout à fait disposé à demander à l’INESSS, puisque c’était déjà sur notre carnet de projets », a-t-il indiqué.

En point de presse jeudi aux côtés du Dr Pierre Marois, physiatre et spécialiste en réadaptation pédiatrique à l’hôpital Sainte-Justine, M. Paradis s’est également engagé à lancer un projet-pilote permettant à 400 enfants d’accéder à ces traitements gratuitement, si son parti est porté au pouvoir lors des prochaines élections. Évalué à 2 M$, le projet permettrait des économies annuelles de près de 20 M$ en soins de santé divers, estime la CAQ.

Selon le Dr Marois, les traitements en chambre hyperbare améliorent la condition des enfants atteints de paralysie cérébrale de 20 à 40 fois plus qu’avec les traitements traditionnels. « Aucun traitement sur la planète ne donne des résultats comme ça pour la paralysie cérébrale », insiste-t-il. En envoyant une concentration élevée d’oxygène au cerveau, l’oxygénothérapie par chambre hyperbare contribue à favoriser l’éveil et l’intelligence de l’enfant, et ce, en quelques jours à peine, selon le spécialiste.

Une longue bataille

Pour le Dr Marois et le regroupement de quelque 250 parents mobilisés pour la cause, l’annonce de jeudi a eu l’effet d’un baume. « C’est une grosse nouvelle. C’est une bataille que je mène depuis 20 ans. Je trouve absolument indécent que ces familles-là n’aient pas accès au meilleur traitement possible, qu’elles soient obligées de se réunir, de faire des levées de fond. Ça n’a pas de sens ! » a lancé le Dr Marois, qui traite 1200 enfants atteints de paralysie cérébrale.

À l’heure actuelle, il en coûte de 15 000 $ à 25 000 $ pour faire l’achat d’une chambre hyperbare, alors que la location pour une période de quarante jours est d’environ 2500 $.