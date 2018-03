Un nouveau responsable des infrastructures à la Caisse

La Caisse de dépôt et placement du Québec a un nouveau responsable du développement et de l’exploitation des infrastructures avec la nomination, jeudi, d’Emmanuel Jaclot au poste de premier vice-président pour cette division.

Il gérera des actifs valant plus de 16 milliards $, et, «à terme» la filiale CDPQ Infra, qui financera, construira et exploitera le Réseau express métropolitain dans la région montréalaise.

Emmanuel Jaclot a été qualifié de «talent exceptionnel» par le président et chef de la direction de la Caisse.

«M. Jaclot a réalisé des transactions importantes aux quatre coins du monde et a développé une solide expertise opérationnelle, notamment dans le secteur des énergies renouvelables. Avec son arrivée, la Caisse aura accès à un bassin encore plus grand d’opportunités pour continuer d’accroître sa présence en infrastructures», a mentionné Michael Sabia dans un communiqué.

M. Jaclot a déjà travaillé pour Schneider Electric et EDF Energies Nouvelles, deux entreprises liées à l’énergie.

Son entrée en fonction est prévue pour le 1er juin. Il remplace ainsi Macky Tall, qui était passé au poste de chef des marchés liquides et du Réseau express métropolitain.