Un plan B pour Lemieux

Ce n’est pas encore confirmé, mais le deuxième combat entre Gennady Golovkin et Saùl « Canelo » Alvarez a de très bonnes chances d’être annulé dans les prochains jours pour une question de dopage. Une décision qui aura des répercussions pour le cogneur David Lemieux.

Comme Le Journal de Montréal l’a rapporté la semaine dernière, Lemieux était en négociations pour faire les frais de la demi-finale du gala qui doit être présenté le 5 mai à Las Vegas. Et son promoteur était sur le point de conclure une entente avec les dirigeants de Golden Boy Promotions.

Cependant, la donne a changé radicalement lorsque « Canelo » Alvarez a reçu un deuxième test de dopage positif au clenbutérol. Le Mexicain (49-1-2, 34 K.-O.) avait été suspendu automatiquement pour six mois par la Commission athlétique du Nevada avant de porter sa cause en appel. Les audiences auront lieu le 18 avril, mais les chances qu’il soit blanchi seraient très minces et sa suspension serait maintenue.