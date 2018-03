Voici la coiffure parfaite selon votre forme de votre visage

Vous pensez faire le grand saut et opter pour une nouvelle tête ce printemps? Au moment de choisir votre coiffure, il est important de considérer votre type de cheveux et vos traits, mais surtout la forme de votre visage.

On s’est entretenus avec Emmanuelle Campolieti, fondatrice de Emma & co et ambassadrice de Moroccanoil, pour qu’elle vous aiguille sur les coiffures qui complimenteront votre visage sous tous ses angles.

Visage rond

Une publication partagée par Hung Vanngo (@hungvanngo) le 11 Mars 2018 à 12 :28 PST

Comme on souhaite briser l’effet de rondeur, l’artiste-coiffeur explique qu’il faut miser sur une chevelure toute en longueur et en volume. On opte pour une séparation au milieu pour allonger notre visage et le rendre plus fin.

«Pour les filles plus edgy, elles peuvent aussi défaire l’effet de rondeur en coupant leurs cheveux très courts, juste un peu plus haut que le menton», mentionne-t-elle.



Visage rectangle

Une publication partagée par Sony Music Canada (@sony_music_canada) le 25 Mars 2018 à 4 :17 PDT

Notre experte cheveux suggère de miser sur des coiffures qui auront du volume au niveau des temples et des pommettes.

La chevelure idéale? Une coupe au carré avec une frange à la Charlotte Cardin, qui donnera l’illusion d’un visage plus court. En plus, cette coiffure adoucira l’angle rectangulaire de votre mâchoire.

Si vous n’êtes pas prête à avoir un toupet, faites-vous une séparation légèrement sur le côté. Si vous préférez garder vos cheveux longs, pensez à garder du volume au niveau du cou.



Visage carré

Une publication partagée par @katherine_levac le 26 Oct. 2017 à 6 :12 PDT

L’ambassadrice de Moroccanoil explique que cette forme de visage est l’opposée de celle rectangulaire, alors nous voulons plutôt créer l’illusion d’un visage plus long, mais toujours en adoucissant la mâchoire.

Il faut donc ajouter du volume au-dessus de la tête pour allonger visuellement la forme du crâne. La coiffure parfaite? Sans contredit les «beach waves» qui enlèveront l’illusion de ligne très carrée.



Vous pouvez également opter pour la frange rideau qui mettra l’accent sur vos pommettes, en plus de donner du mouvement au niveau du front.

Visage ovale

Une publication partagée par Claudia Bouvette (@claudiabouvette) le 30 Déc. 2016 à 2 :33 PST

Celles qui ont cette forme de visage peuvent porter tous les styles de coiffures : les cheveux droits, la queue de cheval, les vagues de sirène, beaucoup de volume, TOUT!

Visage en coeur

Une publication partagée par natalia dyer (@nattyiceofficial) le 12 Janv. 2018 à 11 :40 PST

Selon Emmanuelle, cette forme de visage est la plus rare d’entre toutes. Comme le front est plus large et le menton très petit, on tente le plus possible de couvrir le haut du visage et de donner du volume à partir de la mâchoire.

On mise donc sur des coiffures plus légères en mouvement sans donner de volume au-dessus de la tête.

«La frange en angle est la meilleure option pour couvrir votre front», conclut-elle.

