13 voitures exotiques vues au salon de l’auto de New York

Les primeurs mondiales du salon de l’automobile de New York, c’est bien beau, mais ce qu’on veut voir, c’est ce qui nous fait rêver.

Bentley Continental Supersports Frédéric Mercier

Seule décapotable de ce palmarès, cette Bentley Continental Supersports est une authentique voiture de sport. Son immense W12 lui permet d’atteindre les 100 km/h en aussi peu que 3,9 secondes. Le pied au fond, elle propulse son conducteur jusqu’à 330 km/h.

Karma Revero Frédéric Mercier

Il n’est pas commun qu’une berline soit qualifiée d’exotique. Encore moins lorsqu’il s’agit d’une hybride rechargeable. Pourtant, c’est le cas de la Karma Revero. En mode tout électrique, elle peut parcourir jusqu’à 80 kilomètres. En bref, son autonomie est légèrement inférieure à celle de la... Chevrolet Volt. Par contre, la Karma Revero développe 981 livres-pied de couple, ce qui est sensationnel.

Chevrolet Corvette Frédéric Mercier

Une Corvette parmi les exotiques, c’est possible. La nouvelle ZR1 se taille une place auprès de coupés qui valent maintes fois plus cher. Son V8 de 6,2 L développe tout de même 755 chevaux-vapeur, ce qui en fait la Corvette la plus puissante construite à ce jour.

Ford GT Germain Goyer

Avec une production de seulement 250 exemplaires par année, l’exclusivité de la Ford GT est assurée. Malgré qu’elle ne soit alimentée que par un V6 Ecoboost de 3,5 L, elle coupera votre souffle en atteignant les 96 km/h en 2,9 secondes.

Nissan Formule E Germain Goyer

Cet hiver, Nissan a annoncé qu’elle participerait à la saison 2018 du championnat de Formule électrique. Étant donné que le scandale entourant le passage de cette série de course automobile à Montréal l’été dernier, on n’aura pas la chance de voir cette nouvelle monoplace s’élancer dans les rues du centre-ville. On devra se contenter... de la Coupe Nissan Micra.

BMW M1 Germain Goyer

Juchée sur la passerelle du kiosque de BMW, cette M1 Procar était vouée à la piste. En 1979 et en 1980, elle faisait partie d’une série qui suivait le cirque la Formule 1 et servait de course de soutien lors des fins de semaine de Grand Prix.

Porsche 911 GT3 RS Weissach Germain Goyer

Dévoilée au cours du salon de l’auto de Genève, la Porsche 911 GT3 RS a aussi été présentée au salon de New York. Pour optimiser les performances, la légèreté est souvent la clé et ça, Porsche l’a compris. Le constructeur de Stuttgart offre une édition Weissach dont le poids est réduit de 18 kg comparativement à la GT3 RS conventionnelle.

Koenigsegg Germain Goyer

Pour cette édition du salon de l’auto de New York, Koenigsegg était présente avec deux véhicules aussi spectaculaires l’un que l’autre : Agera RS et Regera. Rappelons que l’Agera RS ni plus ni moins écrasé un record de vitesse qui avait été préalablement établi par Bugatti et sa Chiron.

Rimac C_Two Germain Goyer

Dévoilée il y a quelques semaines à Genève, la C_Two est le deuxième modèle du constructeur croate. Ses quatre moteurs électriques développent une puissance exceptionnelle : 1914 chevaux-vapeur et 1696 livres-pied.

Lamborghini Urus Germain Goyer

Un véhicule utilitaire sport peut-être exotique. C’est l’exploit qu’a réussi Lamborghini avec son Urus. Sous son capot avant, un on retrouve un V8 de 4,0 L biturbo d’origine Porsche. Il franchit le cap des 100 km/h en aussi peu que 3,6 secondes.

Bugatti Chiron Germain Goyer

Bugatti rime avec exotisme et ça, ce n’est pas nouveau. À l’occasion de ce salon new-yorkais, le constructeur d’origine française a présenté une version allégée de sa Chiron, la Sport. Plus légère de 18 kg que la Chiron régulière, elle peut même se vanter d’être munie d’essuie-glace faits de fibre de carbone.

Pagani Huayra BC Germain Goyer

Au kiosque du manufacturier de freins Brembo, il y avait de la belle décoration : une Pagani Huayra BC. Italien, ce constructeur fait appel à Mercedes-Benz pour ses moteurs, comme c’est le cas avec ce supercar mû par un V12. Évidemment, elle est équipée de disques Brembo aux quatre coins.

Lamborghini Miura Germain Goyer

Commercialisée de 1966 à 1973, la Miura est le premier supercar de Lamborghini. Sur le plan mécanique, elle faisait preuve d’innovation grâce à son V12 placé transversalement en position centrale arrière.

