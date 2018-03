5 adresses chocolatées

Envie de petites gâteries ? Voici cinq chocolateries alléchantes pour mordre à pleines dents dans la fin de semaine de Pâques !

La Fudgerie

Photo courtoisie

Remplissez votre panier de Pâques avec des fudges (en tranches, en saucissons, en bouchées enrobées de chocolat, en pops, etc.), des moulages offerts en 11 saveurs alléchantes et un Coco tendresse au chocolat noir et pépites d’érable.

► 16, rue du Cul-de-sac, Vieux-Québec et 717, boul. Louis-XIV, Charlesbourg, lafudgerie.com

Chocolats Favoris

Photo courtoisie

Devenez artistes du chocolat en peignant vos cocos et moulages de Pâques (lait, noir, blanc, dulche de leche) à l’aide d’une trousse de décoration. Faites aussi connaissance avec plusieurs personnages en chocolat peints à la main, allant de 10 g à 3 kilos !

► Huit succursales à Québec et Lévis, chocolatsfavoris.com

Champagne Chocolatier

Photo courtoisie

Vous saliverez pour les montages et moulages d’animaux de la ferme mariant le chocolat d’origine et la pâte d’amande, tout comme pour les 98 variétés de chocolats fins, qui multiplient le plaisir !

► 525, rue Saint-Joseph Est, quartier Saint-Roch, champagnechocolatier.com

Erico Chocolaterie créative

Photo courtoisie

Un œuf mesurant 12 pouces de haut garni de surprises, des animaux et autres créatures chocolatées en trois dimensions, des petites bouchées fourrées (plus de 60 sortes) et un gâteau de Pâques complètement chocolaté, rendront votre fin de semaine très gourmande.

► 634, rue Saint-Jean, Québec, ericochocolatier.com

Eddy Laurent Chocolatier

Photo courtoisie

Faites des heureux en offrant les attrayants moulages de Pâques faits de chocolat Belge Callebaut (noir, lait et blanc), la boîte spéciale L’Épicurien de Pâques contenant 12 pralines (dont deux inspirations du moment), ainsi qu’un œuf cachant des pralines en son cœur.

► 1276, avenue Maguire, el-eddylaurent.ca