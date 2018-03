5 vins pour l’agneau pascal

Que ce soit l’agneau braisé, le jambon fumé à l’érable, les tartelettes aux poireaux, la quiche aux asperges ou le chocolat, Pâques est l’occasion de se retrouver à table en famille. Ce qui implique évidemment de bien boire ! Voici cinq vins qui viennent tout juste de débarquer à la SAQ et qu’il ne faut pas manquer. Joyeuses Pâques !

Buvez moins. Buvez mieux.

Verdejo 2016

Marqués de Cáceres, Rueda : Un petit blanc à base de verdejo, cépage répandu en Espagne, qui rime avec le printemps ! C’est tout en fraîcheur, ça pète le fruit avec des notes d’agrumes, de melon et d’iode. En bouche, le vin attaque avec une matière souple, presque tendre, puis montre une acidité tranchante qui fait saliver. Tout petit prix. Capsule à vis. Servir bien frais (8-10 °C). Idéal au brunch avec les œufs à la bénédictine et le saumon fumé.

13,5 % Espagne | Vin blanc | 12,90 $ | 2,2 g/l

★★ ½ | $ ½

CODE SAQ : 12861609

La Vieille Mule 2016

The Way of Wine Toowo, Côtes Catalanes : Jeff Carrel est consultant en vin depuis une vingtaine d’années. Son labo-conseil a guidé de prestigieux domaines comme Mas Daumas Gassac et La Grange des Pères. Ayant à cœur la reconnaissance qualitative du Languedoc-Roussillon, il propose des vins faciles à boire et à bon prix. C’est le cas de cette cuvée Vieille Mule, symbole catalan, élaborée avec du grenache noir et vinifiée en cuve béton. Tonalités de cerise, réglisse, violette. Bouche souple, juteuse et peu tannique. À boire frais (15 °C).

14 % France | Vin rouge | 16,30 $ | 2,2 g/l

★★ ½ | $ ½

CODE SAQ : 13284604

Grande Cuvée Rosé 2016

Château des Sarrins, Côtes de Provence : Au Québec, Pâques donne habituellement le coup d’envoi à la saison du rosé. Ceux de Provence n’ont jamais été aussi populaires. Et pour cause, leur qualité n’a jamais été aussi élevée. Comme celui-ci, du Château Sarrins, propriété des Champenois Paillard depuis 1995. Un assemblage classique de cinsault, grenache, rolle et mourvèdre donnant un rosé très clair. Joli nez aux accents floraux complété par la pêche. C’est sec, droit et tout en finesse. Pas donné pour du rosé, mais la qualité est au rendez-vous. Parfait avec le jambon ou la quiche. Production bio. Servir à 10 °C.

13 % France | Vin rosé | 23,10 $ | 1,2 g/l

★★★ | $$ ½

CODE SAQ : 13514836

El Pedal 2016

Hermanos Hernaiz, Rioja : Belle surprise que ce rouge à base de tempranillo qui nous vient du Rioja, région bien appréciée des Québécois. Parfums aguicheurs de bleuet, de prune, d’épices douces, de terre humide et de violette. La bouche est charnue, bien structurée par des tanins mi-corsés et montre une acidité vive qui apporte beaucoup de fraîcheur. Simple sans être simplet, c’est un rouge qui pourra faire un accord étonnant avec le poisson grillé ou, plus convenu, avec le tartare de bœuf. Servir légèrement rafraîchi, 15 °C.

13 % Espagne | Vin rouge | 16,80 $ | 1,9 g/l

★★ ½ | $ ½

CODE SAQ : 13565406

Clos Du Mont-Olivet 2015

Châteauneuf-du-Pape : Si vous souhaitez vous faire plaisir avec l’agneau braisé, voici votre chance. Un domaine castelneuvois au style classique qui nous propose ici une cuvée de « base » fort réussie. Thierry Sabon, issu d’une famille de vignerons de père en fils depuis 1932, a su profiter des largesses du millésime 2015. On devine un fruit mûr au nez avec des notes de cassis, de viande fumée, de tabac, d’herbes de Provence et de kirsch. La bouche est nourrie, les tanins sont étoffés et une acidité fine apporte ce qu’il faut de fraîcheur. On sent néanmoins un peu de chaleur en finale, mais ça reste bougrement digeste ! Déjà très agréable, il pourra se complexifier une bonne dizaine d’années sans problème. Carafe 45-60 minutes. Servir autour de 17 °C.

15 % France | Vin rouge | 51,00 $ | 1,6 g/l

★★ ½ | $ ½

CODE SAQ : 11726691

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel

Plus d’étoiles que de dollars: vaut largement son prix.

Autant d’étoiles que de dollars: vaut son prix.

Moins d’étoiles que de dollars: le vin est cher.

www.saq.com