Deux ans de prison pour une violente attaque à coups de marteau dans un dépanneur

Un Montréalais qui a sauvagement martelé un homme à coups de marteau dans un dépanneur d'Hochelaga-Maisonneuve parce qu'il s’en était pris à sa conjointe enceinte s’en est sorti avec deux années de prison, malgré l'extrême violence de l’attaque.

«J’ai perdu un œil, c’est vraiment difficile de me regarder dans le miroir, j’ai vraiment une gueule de merde», a déploré la victime de Yan Lafrenière, jeudi au palais de justice de Montréal.

L’homme, qui ne peut être nommé sur ordre du tribunal, car il devra lui-même subir un procès, témoignait sur les conséquences de l’agression qu’il a subie en mars 2017.

Ce jour-là, Lafrenière et sa conjointe enceinte de cinq mois discutaient devant chez eux lorsque l’homme s’est approché d’eux. Pour une raison inconnue, une dispute a éclaté et les insultes ont fusé de toute part.

«À un moment, l’accusé va l’asperger de poivre de Cayenne pour se porter à la défense de madame», peut-on lire dans la trame factuelle déposée au dossier de cour.

Violence extrême

La dispute s’est ensuite transportée dans un dépanneur non loin de là. Dans une vidéo captée par une caméra de surveillance, on voit à un moment la victime de Lafrenière empoigner la femme enceinte, tandis qu’un client tente de le retenir.

C’est à ce moment que Lafrenière, 26 ans, a sauté dans la mêlée avec un marteau. Il a alors rossé sa victime en le frappant une dizaine de fois, sous le regard terrifié des clients et du commis armé d’un bâton de baseball. Un client déguisé en lapin de Pâques qui est entré dans le dépanneur à ce moment était visiblement médusé par toute la violence dont il a été témoin.

«L’attaque a déstabilisé ma vie, ça a brisé mon couple, a témoigné la victime de Lafrenière. C’est l’acte le plus lâche que j’ai jamais vu.»

Les images qui suivent sont très violentes. Elles pourraient choquer certaines personnes. Nous préférons vous en avertir.

Légitime défense

L’accusé devait subir son procès devant jury, mais à la suite de négociations avec la Couronne, il a finalement plaidé coupable de voies de fait graves. À la suggestion des avocats, il a écopé de deux ans de prison, mais avec la détention préventive, il ne lui reste que cinq mois à purger.

Le procureur Alexis Dinelle a admis que la sentence était plus basse que celles habituellement données dans ce genre de cas, mais il a rappelé à la cour que l'accusé aurait pu tenter de plaider la légitime défense. Mais comme Lafrenière a continué à frapper la victime au sol, cette défense était toutefois loin d’être gagnée.

Son avocate Me Roucha Oshriyeh a de son côté expliqué que son client a profité de son temps passé en prison pour travailler sur ses problèmes d’alcool, en plus de suivre des programmes sur la violence et les relations interpersonnelles.

«Ça n’excuse pas le geste, mais le soir du drame, il n’était pas complètement sobre», a-t-elle expliqué à la juge Johanne St-Gelais.

La victime de Lafrenière, de son côté, devra subir un procès en août pour l’agression de la femme enceinte.