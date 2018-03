Dr. Clown doit couper ses visites de moitié au CHUL

Des difficultés budgétaires forceront la Fondation Jovia à réduire le nombre de visites des Dr. Clowns dans les chambres d’enfants malades du CHU de Québec, une situation qui attriste bien des parents qui comptaient beaucoup sur ces moments de bonheur.

Le directeur général de la Fondation Jovia, responsable du programme de clown thérapeutique, a confirmé la nouvelle au Journal vendredi. Au cours des prochaines semaines, les visites au Centre hospitalier de l’Université Laval (CHUL) passeront de deux à une seule fois par semaine en raison de difficultés budgétaires. Certains départements pourraient ne plus recevoir la visite des fameux clowns tant appréciés

«Normalement, le ratio des coûts est assumé 50/50 par notre fondation et la fondation du centre hospitalier, ici le CHU. Toutefois, ce ratio était inférieur depuis quelques années et nous ne sommes plus en mesure d’assumer la différence des coûts que ça implique», explique Martin Goyette, évidemment déçu de la tournure des événements.

La présidente et chef de la direction de la Fondation du CHU de Québec se désole aussi de cette situation, précisant que son organisme n’avait pas modifié son financement au projet. «Nous avons un contrat précisant que nous mettons 20% du montant qu’eux investissent. Si ce montant là ne peut plus être aussi élevé en raison de difficultés financières de leur côté, c’est certain que ça fait moins d’argent au final», indique Marie-Claude Paré

Parents interpellés

Interpellée en apprenant la nouvelle, la maman d’un jeune homme qui côtoie depuis des années les Dr. Clowns a lancé un appel à tous sur Facebook pour mobiliser les parents. Marilyne Petit raconte que ce service a bien souvent été un baume dans les temps plus difficiles et que ce n’est pas aux enfants d’écoper pour des mesures budgétaires.

«Les Dr clown font du bien aux enfants, mais aussi aux parents, en plus d’aider et de collaborer avec les médecins et les personnels soignants. Ils font partie selon moi du processus de guérison des enfants et ils ont leur place à l’hôpital», écrivait la mère de famille dans un message qui a provoqué plusieurs réactions.

De nombreux parents ont assuré leur soutien au programme et ont souhaité le retour des services complets. Une pétition menée par des médecins de l’établissement serait aussi en préparation pour tenter de renverser la situation.

Revoir le budget

Martin Goyette assure que son organisme et la direction de la Fondation du CHU de Québec travaillent actuellement à trouver des solutions. Il suggère la possibilité de dons dédiés spécifiquement au service des clowns thérapeutiques pour permettre de rétablir les visites.

«Nous avons toujours une très bonne relation avec la fondation du CHU et on va trouver des solutions. Il faut essayer de voir comment on peut augmenter le budget, mais ça ne doit pas non plus se faire au détriment de la recherche ou de l’équipement par exemple», souligne le directeur de la fondation Jovia.

Annuellement, les Dr. Clowns font environ 60 000 visites dans des hôpitaux un peu partout au Québec. Au CHUL, la fondation estime faire environ 6000 visites, un nombre qui pourrait diminuer de moitié si la mesure qui entrera en vigueur devait se prolonger.

Réactions de parents sur les réseaux sociaux