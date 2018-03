Éviter la complaisance

SEATTLE | Après une pause d’une semaine, l’Impact reprend le collier samedi soir en visitant les Sounders de Seattle, une équipe qui n’est que l’ombre d’elle-même en ce début de saison.

Mais ce n’est pas parce que les Sounders tardent à sortir des blocs que le Bleu-blanc-noir se présentera au CenturyLink Field avec complaisance.

« Il suffit de regarder ce qu’ils ont fait par le passé pour savoir que c’est une équipe très solide et performante à domicile, a insisté Rémi Garde. Même s’ils ont un début de saison plus difficile que ce qu’ils espéraient, ça demeure une équipe solide. »

Dempsey absent

Outre Jordan Morris, dont la saison est terminée, les Sounders vont jouer sans leur capitaine, Clint Dempsey, suspendu après avoir reçu un carton rouge lors du dernier match de l’équipe.

« Dempsey apporte quelque chose de différent et c’est un bon joueur, mais nous devons davantage nous préoccuper de nous-mêmes », a avancé Raheem Edwards.

Garde sait par expérience que l’absence d’un joueur de premier plan peut avoir une incidence positive sur une équipe.

« Je sais trop bien comment ça se passe dans les groupes. Pour l’entraîneur, c’est un casse-tête parce que quand on perd un joueur important, l’équilibre et l’énergie ne sont pas les mêmes. Mais ça peut libérer d’autres joueurs parfois et ce n’est pas ce qui va me rassurer ou me réjouir. »

Longue pause

La pause de deux semaines est arrivée à un drôle de moment pour l’Impact, qui venait de remporter sa première victoire de la saison.

« Il peut y avoir une sorte de démobilisation avec une semaine sans match. Il faut être vigilant », a reconnu Garde.

L’entraîneur-chef a toutefois convenu que cette période de repos lui a permis d’intégrer ses deux nouvelles recrues, Alejandro Silva et Rudy Camacho.

« Ce n’était pas superflu d’avoir deux semaines. Les deux ont bien travaillé et se sont bien intégrés. La chimie du groupe, c’est important pour aller loin parce qu’on vit ensemble tous les jours. »

Flou artistique

On est en droit de se demander si Silva et Camacho seront partants samedi soir, mais tout porte à croire qu’ils le seront, d’autant que Garde a rappelé qu’ils sont sélectionnables.

Il existe cependant toujours un mystère autour de la place de joueur étranger manquante chez l’Impact puisqu’il n’en restait qu’une seule avant les acquisitions d’Alejandro Silva et de Rudy Camacho.

Il semble que les deux joueurs soient admissibles à être sélectionnés pour le match de samedi soir, mais le flou continue de régner dans ce dossier.

La situation est d’autant plus étrange que le directeur technique, Adam Braz, a lui-même confirmé la semaine dernière qu’il déployait des efforts pour dénicher une place de joueur étranger. C’est un dossier nébuleux qui reste à suivre.

Blessés

On devrait assister au premier départ de Chris Duvall comme arrière droit puisque Michael Petrasso s’est blessé lors du match amical du Canada contre la Nouvelle-Zélande le week-end dernier.

« Il faut être vigilant avec Michael. Jusqu’à présent, ce n’est pas très, très rassurant », a noté Garde qui a ajouté que Matteo Mancosu est aussi un cas douteux.

« Matteo, on est peut-être un petit peu juste pour le réintégrer. Je n’ai pas envie de prendre trop de risques. C’est musculaire, je n’ai pas envie de le perdre pour huit semaines. »

Il a par ailleurs mentionné qu’Anthony Jackson-Hamel progressait bien sur le plan physique, lui qui est remis d’une blessure à la cuisse subie lors du camp d’entraînement.