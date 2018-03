La Russie expulse quatre diplomates canadiens

Moscou a donné l’ordre vendredi à une centaine de diplomates étrangers, dont quatre Canadiens et 60 Américains, de quitter son territoire.

Les pays occidentaux en avaient fait autant il y a quelques jours pour sanctionner la Russie, accusée par le Royaume-Uni d’avoir empoisonné l’ancien espion russe Sergueï Skripal, en exil à Londres.

« Ça fait partie du jeu diplomatique. On en a retiré quatre. Les Russes font la même chose », relativise Ferry de Kerckhove, ancien numéro 2 à l’ambassade du Canada en Russie.

« Ce qui est incroyable, dans ce cas-ci, c’est de voir les pays occidentaux former un bloc contre la Russie. On commence à parler un langage qui peut faire penser à celui qu’on utilisait pendant la Guerre froide », s’inquiète M. de Kerckhove.

L’ex-diplomate prône un rapprochement entre le Canada et la Russie, bien qu’il n’y ait que peu de chance que cela se produise à court terme.

En sécurité

La ministre des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, est d’origine ukrainienne et « on sent bien qu’elle est plus faucon que colombe par rapport à la Russie », rappelle Ferry de Kerckhove.

« Mais je pense qu’elle ne touchera pas aux intérêts économiques entre les deux pays. Ce ne serait pas dans l’intérêt du Canada », tient-il à nuancer.

La nouvelle escalade de tensions diplomatiques entre le Canada et la Russie ne préoccupe pas pour l’instant Sébastien Dakin, directeur régional à l’Association d’affaires Canada Russie Eurasie, un organisme sans but lucratif qui fait la promotion des échanges commerciaux entre les deux pays.

« Malgré la situation politique tendue, les Canadiens sont toujours bien reçus en Russie. Je ne me suis jamais senti en danger. Les Russes savent faire la différence. Ils ont besoin de nous pour faire des affaires », fait remarquer celui qui a vécu à Moscou de 2007 à 2011.

Conséquences économiques ?

Depuis, le commerce entre les deux pays tourne au ralenti, reconnaît Sébastien Dakin.

« Ce n’est pas tellement à cause des sanctions économiques qui ont été adoptées après l’annexion de la Crimée. C’est pas mal plus à cause de la chute du baril de pétrole », pense M. Dakin, qui a bien l’intention de retourner faire des affaires au pays de la vodka dans quelques mois, nouvelles sanctions ou non.