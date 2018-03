Le Rocket au dernier rang de sa division

En s’inclinant 3-2 vendredi devant les Devils, à Binghamton, le Rocket de Laval a glissé au dernier rang de la division Nord.

La troupe de Sylvain Lefebvre compte 57 points en 70 rencontres tandis que les Devils et les Senators de Belleville en ont engrangé autant, mais ont disputé un match de moins.

Les Lavallois sont sur une séquence de six revers.

Chris Terry, avec son 29e, et Jérémy Grégoire, avec son 11e, ont fait scintiller la lumière rouge pour le Rocket. Terry compte maintenant 66 points et se retrouve au sommet des marqueurs de la Ligue américaine de hockey à égalité avec Phil Varone des Phamtoms de Lehigh Valley, mais ce dernier a disputé 12 matchs de plus.

Kevin Rooney, Blake Speers et Nick Lappin ont trompé la vigilance de Michael McNiven, qui a reçu un total de 26 lancers. Son vis-à-vis Eddie Lack a réalisé 21 arrêts pour enregistrer la victoire.

Le Rocket tentera de mettre fin à sa disette samedi en rendant visite aux Bears de Hershey.