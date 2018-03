Le Triduum pascal

La Semaine sainte est en cours depuis dimanche dernier (dimanche des Rameaux) et se terminera avec la fête de Pâques, le dimanche 1er avril.

D’ailleurs, la dernière fois que Pâques a été célébré un 1er avril remonte à 1956 alors que la prochaine fois ne se produira qu’en 2029. En ce Vendredi saint, plusieurs paroisses (aussi sur le campus de l’Université Laval) tiendront des marches et/ou des chemins de croix alors que l’office de la Passion sera célébré à 15 h à la basilique-cathédrale Notre-Dame de Québec par le cardinal Gérald Cyprien Lacroix avec la participation de Mgr Marc Pelchat.

Double anniversaire

Le 60e anniversaire de fondation du club Rotary Québec-Est et le 55e de Cité-Joie ont été soulignés le 23 mars dernier à la Salle des promotions du Séminaire de Québec, lors d’une grande soirée au cours de laquelle des hommages ont été rendus à Denis Savard, directeur général de Cité-Joie depuis plus de 40 ans et Armand Ferland, président de la Caisse Desjardins de l’Île d’Orléans, intronisé comme membre d’honneur pour ses nombreuses années de service et de dévotion au Club et à Cité Joie. Armand est membre Rotary Québec-Est depuis 1974. Sur la photo principale, on retrouve Denis Savard, de Cité-Joie, en compagnie de sa conjointe Sylvie Boulette recevant des montres-souvenirs en compagnie d’une partie de l’équipe de Cité-Joie. Sur celle en bas, à gauche : le peintre Jacques Jourdain ; Jean-Sébastien Brousseau, président du club Rotary Québec-Est ; Armand Ferland et Me Richard Laflamme, ex-président de la Corporation Cité-Joie. Sur celle de droite, en bas : les trois prochains présidents du club Rotary Québec-Est : Caroline Ferland, Jacques Dupuis et Marianne Dionne.

Le 43e coquetel-bénéfice de la Fondation du Patro de Charlesbourg mettra en vedette, le vendredi 6 avril, un ancien du Patro, l’humoriste et l’animateur Alexandre Barrette (photo). Réunissant la communauté de Charlesbourg, les anciens du Patro et les gens d’affaires du milieu, la soirée débutera dès 17 h 30 avec des canapés et un buffet concocté par les finissants en technique de gestion d’un établissement de restauration du Cégep Limoilou, suivi du spectacle. Les billets seront en vente au secrétariat du Patro (418 626-0161).

La 15e soirée « Au cœur de vos passions », au profit de la Fondation de l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, présentée le samedi 2 juin, dès 18 h, dans la nouvelle salle du Manège militaire de Québec, soulignera en grand le 100e anniversaire de l’Institut. Présenté sous la coprésidence d’honneur de Sylvain Cossette, président et chef de la direction de Cominar, Nadine Renaud-Tinker, présidente, Direction du Québec chez RBC Banque Royale ainsi que Sœur Monique Gervais, supérieure générale des Sœurs de la Charité de Québec, l’événement phare de la Fondation IUCPQ rassemblera plus de 600 convives afin de souligner la renommée et l’expertise de ce centre hospitalier unique au Canada qui a marqué le 20e siècle par la qualité des soins et le développement de ses services. Renseignements : fondation-IUCPQ.org ou par téléphone au 418 656-4999. Sur la photo, les coprésidents d’honneur.

Céline Dion (photo), chanteuse québécoise de réputation mondiale, 50 ans... Marc-Édouard Vlasic, défenseur des Sharks de San Jose (LNH), 31 ans... Maureen Forguez, conjointe de Jean-Pierre Goulet... François Nolin de chez Archibald... Norah Jones, chanteuse et pianiste américaine, 39 ans... France D’Amour, chanteuse québécoise, 51 ans... Yves Séguin, ex-politicien, 67 ans... Liza Frulla, ex-femme politique, directrice générale de l’ITHQ, 69 ans... Éric Clapton, chanteur et guitariste américain, 73 ans.

Disparus

Le 30 mars 2016. Bernard Lamarre (photo), 84 ans, ex-président de SNC-Lavalin et grand mécène... 2015. Réginald Martel, 78 ans, journaliste, animateur, critique littéraire et chroniqueur... 2013. Jean-François Dorval, 56 ans, docteur omnipraticien et coroner de Rimouski... 2009. Daniel Gauthier, 53 ans, biologiste de Québec pour le Groupe conseil Genivar... 2002. Elisabeth, 101 ans, reine mère d’Angleterre... 1993. Claude Mouton, 61 ans, la voix du Canadien de Montréal depuis 1973... 1988. Edgar Faure, 79 ans, ancien chef du gouvernement français... 1979. Ray Ventura, 70 ans, chef d’orchestre et éditeur de musique français.