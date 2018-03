Les vases communicants

L’annonce de la candidature de l’ex-chroniqueur Vincent Marissal pour Québec solidaire en a étonné plusieurs, dont l’auteure de ces lignes. Depuis la sortie de la nouvelle par Bernard Drainville, la question se pose à nouveau. Comment se fait-il qu’il y ait autant de journalistes en politique ?

Il est vrai que pendant longtemps, les avocats pullulaient en politique. Puis, sous Philippe Couillard, les médecins ont pris le pouvoir. Mais les journalistes ? En fait, ce n’est pas d’hier que des journalistes sautent la clôture pour atterrir en politique. Que ce soit comme conseiller, chef ou candidat aux élections.

Les raisons ? La première est certes la plus importante. Pour analyser la politique, il faut tout d’abord l’avoir bien étudiée et surtout, en être passionné. C’est le carburant qui fournit l’énergie d’être constamment en réflexion et à l’affût de l’actualité. Y compris les fins de semaine.

Au fond, cette passion est la même qui nourrit le désir de plonger en politique. L’analyser et en faire un jour, pour ceux qui choisissent de le faire, sont les deux revers d’une même médaille.

René Lévesque

La vérité est que le journalisme et la politique sont également des milieux et des vases communicants. Ce n’est pas un hasard si autant de journalistes ont fait le grand saut en politique, dont René Lévesque lui-même. On compte aussi, entre autres, Pierre Duchesne, Christine St-Pierre, Gilbert Lavoie, Bernard Drainville, Jean-François Lisée, Gérard Deltell, Nathalie Roy et moi-même, il y a de cela presque 20 ans.

Et l’« objectivité journalistique » dans tout ça ? Bonne question. Pour les chroniqueurs d’expérience, il faut savoir que cette profession consiste à analyser la politique, et, contrairement aux reporters, à prendre position sur des enjeux de société quand ils le jugent nécessaire.

L’important est de rester objectif sur les faits tout en assumant l’inévitable part de subjectivité venant avec toute prise de position sur un sujet spécifique. La réalité est celle-ci. Sans verser pour autant dans la partisanerie, il est impossible de couvrir et d’analyser la politique pendant des années sans avoir ou développer une vision à soi sur les grands enjeux que l’on dissèque.

Toujours risquée

Au Québec et au Canada anglais, cela comprend, en tout premier lieu, la question nationale. Certains chroniqueurs jurent pourtant qu’ils n’ont aucune conviction particulière, qu’ils ne sont ni fédéralistes, ni souverainistes, ni autonomistes, ni de droite, ni de gauche, ni du centre. Or, à moins de vivre dans une bulle déconnectée de sa propre société, cette prétention n’est que du vent.

À force de décortiquer des injustices, il arrive aussi à des journalistes de vouloir tenter de « changer les choses » de l’intérieur. Donc, de se présenter en politique ou de quitter temporairement la profession pour aller conseiller un chef de parti ou un premier ministre.

Risquée sur le plan professionnel et financier, une décision aussi lourde de conséquences nous ramène nécessairement au carburant essentiel qu’est la passion. Mais aussi au besoin de passer à un autre palier, celui du service public.