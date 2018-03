«On tourne la page et on recommence» - Yanick Jean

BATHURST, NB | Les Saguenéens de Chicoutimi n’auront pas fait le poids, vendredi soir au Centre régional K.C. Irving, voyant le Titan d’Acadie-Bathurst dominer une grande majorité du duel pour finalement l’emporter 4-1.

Les hommes de Mario Pouliot prennent ainsi les commandes 3-2 dans cette série quatre de sept et tenteront d’éliminer les Saguenéens au Centre Georges-Vézina dimanche après-midi.

«Ils (le Titan) n’ont pas fini au deuxième rang pour rien et il faut leur donner crédit ce soir. Ils ont été excellents. On s’est accroché et nous avons essayé, mais on tourne la page et on recommence dimanche», a analysé l’entraîneur-chef des Sags, Yanick Jean.

Dans la défaite, le gardien Zachary Bouthillier a sans aucun doute été le meilleur joueur, lui qui a repoussé pas moins de 47 rondelles, ce qui lui a valu la deuxième étoile du match.

Domination

Dès que la rondelle a été déposée sur la glace, le Titan s’est rapidement installé dans le territoire des Sags où ils ont débuté leur nette domination.

Le capitaine du Titan, Jeffrey Truchon-Viel, a d’abord fait mouche sur le 14e tir en direction de Bouthillier qui venait d’entamer la rencontre avec d’excellents arrêts.

Le gardien des Sags a été fort occupé lors du premier vingt repoussant pas moins de 22 rondelles, alors que son équipe a seulement testé Evan Fitzpatrick à quatre reprises.

Lors du deuxième vingt, les Saguenéens ont de nouveau pu compter sur Bouthillier qui multipliait les arrêts importants.

L’homme masqué des Bleus a toutefois flanché à mi-chemin dans le match quand le défenseur Adam Holwell l’a surpris d’un tir du point d’appui en avantage numérique.

Les hommes de Jean ont ensuite battu Fitzpatrick alors que Kevin Klima s’est amené seul devant lui avant de lui servir une brillante feinte entre les jambières.

Il s’agissait seulement du 10e tir des Saguenéens qui se sont par la suite mieux débrouillés que lors des 40 premières minutes de l’affrontement.

Le Titan a néanmoins repris une avance de deux buts lorsque Jordan Maher a récupéré un retour de lancer avant de voir son capitaine assurer la victoire en marquant dans un filet désert.

Les Saguenéens tenteront d’amener cette série à la limite dimanche après-midi dès 16 h alors que les deux équipes se retrouveront au Centre Georges-Vézina.