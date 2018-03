« Pognez pas les nerfs », dit Labeaume

Le maire de Québec promet que la Ville rencontrera les commerçants situés le long du tracé du futur tramway, mais leur recommande de ne pas « pogner les nerfs ».

Mercredi, en marge d’une annonce sur les rivières, le maire Régis Labeaume est revenu sur les inquiétudes émises dans Le Journal par plusieurs commerçants qui craignent les répercussions de la construction de la ligne de tramway et de la perte d’espaces de stationnement devant leur édifice, sur le boulevard René-Lévesque et sur la 1re Avenue.

« Je m’attendais à ce que des journalistes aillent voir des commerçants qui disent qu’ils s’inquiètent, a réagi M. Labeaume. Qu’ils nous laissent arriver un petit peu. Je dis à tout le monde : “Pognez pas les nerfs. Attendez un petit peu.” »

Pas laissés dans le brouillard

Le projet vient d’être annoncé et la Ville en a pour huit ans de préparation et de construction, a-t-il répété.

Il a cependant assuré que les commerçants touchés ne seront pas laissés dans le brouillard sur le chantier qui les attend. « Avant qu’on sache les travaux qu’on va faire, on va les rencontrer. On va faire tout ce qui est nécessaire. »

Quant à d’éventuelles compensations pour indemniser les marchands pour les inconvénients subis lors des travaux, le maire a affirmé que la décision n’était pas prise. « J’en ai aucune idée. On n’a pas encore décidé. On discute avec des gens qui ont déjà fait ce travail-là. Mais on verra. »

Pour le chef de l’opposition, Jean-François Gosselin, ces réponses sont tout à fait « inacceptables ». « Le projet aurait dû être mieux préparé que ça. Ça fait huit ans qu’ils travaillent là-dessus. »

« Réponses incomplètes »

Il croit que la Ville aurait déjà dû entrer en contact avec les commerçants touchés. « Il y a beaucoup de réponses incomplètes. [...] Les commerçants sont les premiers qui vont être affectés. Pour un projet de cette ampleur, on aurait pensé que le maire aurait des réponses.

Je trouve inquiétant l’empressement du maire d’aller de l’avant avec le projet. Je comprends les commerçants d’avoir une certaine incertitude et de se demander ce qui va se passer, non seulement durant la construction, mais aussi après. »