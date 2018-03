Ryan Poehling restera à St. Cloud

PITTSBURGH | Ryan Poehling a déjà tracé son plan. Le choix de premier tour du Canadien au repêchage de 2017 endossera pour une troisième saison l’uniforme des Huskies de St. Cloud State et il placera en veilleuse pour au moins une année son désir de faire le saut chez les professionnels.

D’une voix calme et déterminée, Poehling explique sa décision de poursuivre son aventure à St. Cloud, l’alma mater de Charlie Lindgren.

« Je serai de retour la saison prochaine à St. Cloud, confirme-t-il lors d’une généreuse entrevue téléphonique au Journal. J’ai déjà informé les Huskies, mais aussi le Canadien. C’est mon plan. J’ai parlé souvent à Rob Ramage (directeur du développement des joueurs chez le CH) cette année. C’est une décision mutuelle. Je ne veux pas brûler d’étapes. Tu peux ruiner une carrière en faisant le saut trop rapidement vers la LNH. Il n’y a aucune urgence dans mon cas. »

« Je reste encore très jeune à 19 ans, a-t-il continué. L’an prochain, je serai encore une fois le plus jeune joueur au sein des Huskies pour une troisième année d’affilée ! J’aurai aussi le bonheur de jouer une autre saison avec mes frères jumeaux, Nick et Jack. »

Une conquête comme objectif

Lors du passage du Journal à St. Cloud au début du mois de novembre, Bob Motzko, qui a récemment démissionné de son poste d’entraîneur en chef des Huskies pour accepter celui du prestigieux programme des Gophers de l’Université du Minnesota, avait parié que Poehling ne terminerait pas son stage de quatre ans.

Motzko l’avait décrit comme un centre dans le moule de Mikko Koivu, du Wild du Minnesota.

Questionné à savoir s’il en sera à un dernier tour de piste l’an prochain avec les Huskies, l’Américain a logiquement caché son jeu.

« Je ne peux pas prédire si la prochaine saison sera ma dernière à St. Cloud, mais ça pourrait être le cas, a-t-il répliqué. Je ferai le saut chez les pros quand je me sentirai prêt physiquement et mentalement. À court terme, j’ai un rêve et c’est de gagner le championnat national (Frozen Four) avec St. Cloud. Nous avions une chance de le faire cette année. Nous aurons encore une très bonne équipe la saison prochaine. Les Huskies n’ont jamais gagné le championnat national. J’aimerais tellement vivre cette conquête. J’ai un grand attachement pour mon université. »

De 13 à 31 points

Il y avait énormément d’attentes cette saison avec les Huskies. Classé au tout premier rang sur la scène nationale grâce à un dossier de 25-8-6, St. Cloud a chuté dès le premier tour du Championnat de la NCAA, un tournoi à élimination directe regroupant les 16 meilleures équipes aux États-Unis. Les Huskies n’ont pas réussi à se qualifier pour le Frozen Four en subissant un revers de 4 à 1 contre Air Force Academy le 23 mars dernier.

« Quand tu analyses notre saison, c’était possible de rêver, a souligné Poehling. Nous avons connu une année formidable. Mais quand tu tombes au premier tour, c’est nul. Ça me fait encore mal au cœur quand j’y pense. Mais ça fait partie du hockey. »

Si la conclusion n’avait rien de grandiose, Poehling a fait un progrès intéressant à sa deuxième saison dans la NCAA, passant d’une production modeste de 13 points (7 buts, 6 passes) en 35 rencontres à 31 points (14 buts, 17 passes) en 36 matchs.

« Je suis content de ma saison, a-t-il répliqué. Je crois que j’ai prouvé à bien des gens que je peux devenir le type de joueur que je souhaite être. On m’a toujours décrit comme un centre responsable et qui est bon dans son territoire, mais j’en veux plus. Je désirais m’établir comme un centre offensif, comme une menace à l’attaque. J’ai fait un grand pas dans cette direction. J’ai fait un bon travail cette saison avec 14 buts en 36 matchs. C’est assez bon, mais j’ai en tête d’être un marqueur de 20 buts et plus la saison prochaine. »

À Montréal, le CH se cherche un joueur de centre de renom depuis des lunes. Le 25e choix au total du dernier repêchage pourrait-il devenir un premier ou deuxième centre dans deux ou trois ans ?

« Avant le repêchage, les équipes de la LNH me posaient constamment la même question. Peux-tu devenir un centre pour l’un des deux premiers trios dans la LNH ? Je répondais oui. J’ai confiance en mon jeu et en moi. J’aurai probablement besoin de quelques saisons avant de devenir un membre du top six dans la LNH, mais j’y parviendrai. »

Il devra maintenant le prouver. Mais Poehling n’est pas juste un beau parleur, il a du potentiel.

Schuldt dans la mire du CH

À Pâques, il y a la chasse aux cocos en chocolat pour les enfants. Mais environ à cette même période dans la LNH, il y a une chasse aux meilleurs joueurs autonomes qui sortent de la NCAA. Jimmy Schuldt, un défenseur de 22 ans des Huskies de St. Cloud State, fait partie des joueurs convoités.

Schuldt a terminé parmi les dix finalistes à l’obtention du trophée Hobey-Baker cette saison. À sa troisième saison à St. Cloud, le défenseur originaire du Minnesota a obtenu 38 points (10 buts, 28 passes) en 40 matchs.

Le Canadien de Montréal fait partie des destinations plausibles pour l’arrière de 6 pi et 202 lb. Ryan Poehling, un coéquipier de Schuldt, a confirmé cette information.

« On ne sait jamais ce qui peut arriver, il pourrait me suivre au sein de l’organisation du Canadien, a dit Poehling au Journal. J’aimerais ça. »

« À mes yeux, Jimmy était le meilleur défenseur de la NCAA cette saison, a continué le choix de premier tour du Tricolore en 2017. Il pourrait revenir pour une quatrième année à St. Cloud, mais j’en doute. Je sais que plusieurs équipes de la LNH le courtisent. Le Canadien fait partie de ce groupe. Les recruteurs du CH l’ont suivi toute l’année, il y a un grand intérêt de la part de Montréal. Mais je ne suis pas dans le secret des dieux. Je ne sais pas où il décidera de poursuivre sa carrière. »

Au camp de développement

L’intérêt du CH pour Schuldt n’a rien de nouveau. Il a participé au camp de développement de l’équipe au mois de juillet dernier avec trois autres coéquipiers des Huskies de St. Cloud : Poehling, Robby Jackson et Jim Lizotte.

Jamais repêché dans la LNH, Schuldt a connu une immense progression cette année sur le plan offensif, doublant sa production de points de 19 à 38. Il a aussi terminé la saison avec un très bon différentiel de +19.

Présent dans la liste des dix candidats pour le titre de joueur par excellence de l’année dans la NCAA, Schuldt n’a finalement pas été retenu parmi les trois derniers candidats. Henrik Borgstrom (Université de Denver, choix de 1er tour des Panthers de la Floride), Ryan Donato (Université Harvard, choix de 2e tour des Bruins de Boston) et Adam Gaudette (Université Northeastern, choix de 5e tour des Canucks de Vancouver) seront en lutte pour le Hobey-Baker qui sera décerné le 24 mai.