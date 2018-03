Trafic de cocaïne démantelé: deux autres individus ont comparu

Deux autres individus arrêtés dans le cadre d’une opération visant le trafic de cocaïne ont comparu, vendredi matin, au palais de justice de Québec.

Tous comme leur comparse qui a comparu jeudi, Éric Carrier, 41 ans et Stéphane Lebel, 49 ans, ont été amenés devant la juge Réna Émond pour y être accusé de complot, de possession de stupéfiants dans le but d’en faire le trafic et de trafic de drogue.

Comme la poursuivante ne s’est pas opposée à leur remise en liberté, les deux hommes ont pu la recouvrer en déposant chacun un montant de 1 000$. Ils devront également respecter un couvre-feu, ne pas communiquer entre eux et ne pas posséder de téléphone cellulaire.

L’avocat des deux hommes, Me Simon Roy, a demandé à ce que ses clients soient ramenés devant le Tribunal le 29 mai prochain.

Dans la foulée des arrestations, un autre homme, à savoir Pedro Acosta Reyes, a aussi pu reprendre sa liberté. Les quatre autres individus arrêtés sont Jean Dutil, Daniel Gagné, André L’Heureux et Steve Savard, tous représentés par Me Roy et ils reviendront en Cour jeudi prochain.

Perquisition

Rappelons que jeudi matin, une cinquantaine de policiers ont participé à l’opération en menant des perquisitions à huit endroits différents dans les arrondissements de la Cité-Limoilou, Haute-Saint-Charles et Des Rivières.

Au total, les policiers ont saisi plus d’un kilogramme de cocaïne, 10 000 $ en argent et un revolver de calibre .22.

Selon le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ), le réseau fonctionnait 7 jours sur 7, 24 h sur 24 h, un peu partout dans la région de Québec.