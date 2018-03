Trudeau et le ventre des femmes

En effet, en mai prochain, le député libéral montréalais Anthony Housefather déposera un projet de loi pour décriminaliser au Canada le commerce du sperme, des ovules et avant tout des mères porteuses. Il est évident que le premier ministre Justin Trudeau cautionne ce « progrès », cette « avancée de la civilisation » qui permettent d’acheter le corps féminin pour réussir à avoir un bébé.

D’ailleurs, tout le gouvernement à une exception près et tout le caucus libéral applaudissent déjà à cette mesure.

La ministre de la Santé, Ginette Petitpas Taylor, se dit ouverte d’esprit (!) puisque plusieurs Canadiens recourent à des mères porteuses en allant à l’étranger. C’est le cas du président du Conseil du trésor, Scott Brison, grand ami de Justin Trudeau, qui s’est rendu aux États-Unis avec son compagnon pour acheter des ovules et une mère porteuse. Les deux hommes sont aujourd’hui pères de jumelles.

Au reste, une photo des jumelles, leurs papas et Justin Trudeau portant une des fillettes dans ses bras circule sur les réseaux sociaux. Or, ces deux hommes ont contourné la loi de leur pays et le premier ministre n’a pas hésité à se faire prendre en photo alors qu’aux yeux de la loi canadienne, ils ont commis un crime.