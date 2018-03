Un doublé pour Jean-Gabriel Pageau

Le Québécois Jean-Gabriel Pageau a marqué deux buts, jeudi, dont celui de la victoire en prolongation pour permettre aux Sénateurs de vaincre les Panthers de la Floride par le pointage de 3-2, à Ottawa.

Pageau a obtenu un tir de pénalité en fin de période supplémentaire après que Michael Matheson eut perdu son bâton en plongeant pour tenter de soutirer le disque à Pageau, qui a mis le patin sur le bâton avant de chuter.

Le numéro 44 des Sénateurs n’a pas manqué l’occasion de déjouer James Reimer et ainsi faire perdre un point précieux à la formation floridienne.

Les Panthers sont impliqués dans une course pour une place en séries éliminatoires. Ils sont à trois points des Devils avec un match en main, mais la troupe du New Jersey avait également perdu en prolongation plus tôt dans la soirée.

Pageau a ouvert la marque en début de première et Magnus Paajarvi a créé l’égalité en début de troisième.

Aaron Ekblad et Evgenii Dadonov avaient placé les Panthers en avance en touchant la cible avec 1 min et 31 s d’écart.

Reimer a été déjoué trois fois sur 30 lancers tandis que Craig Anderson a obtenu la victoire grâce à 24 arrêts.

Avec cette défaite en prolongation des Panthers, les Maple Leafs de Toronto ont assuré leur place en séries éliminatoires.