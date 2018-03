Un Montréalais d’origine tunisienne portera les couleurs de son pays natal lors de la Coupe arabe des clubs de hockey

Achraf Znaki, 26 ans, compte bien représenter dignement la Tunisie lors de ce tournoi qui se tiendra du 3 au 7 avril prochain, à Abu Dhabi.

Quand on évoque les pays arabes, plusieurs images nous viennent en tête avant celle d’un aréna ou d’une Zamboni. En fait, les images (parfois clichées) de déserts, de palmiers ou de chameaux nous apparaissent bien avant celles d’une patinoire ou d’une resurfaceuse.

Pourtant, grâce aux efforts d’une poignée de passionnés de hockey sur glace, ce sport connaît une invraisemblable montée en popularité dans les pays du Maghreb et du Moyen-Orient.

C’est pour mousser davantage la renommée de ce sport pour le moins exotique dans des contrées où le mercure peut avoisiner les quarante degrés Celsius qu’est organisée la Coupe arabe des clubs de hockey, au Zayed Sports City Ice Rink d’Abu Dhabi.

Dans ce premier de deux reportages sur des Montréalais qui participeront à cet événement hors du commun, nous rencontrons Achraf Znaki, 26 ans, qui y portera fièrement les couleurs de la Tunisie.

Compétition relevée

C’est à la suite d’une invitation lancée par les Storms d’Abu Dhabi, de la EHL (Emirates Hockey League), que les joueurs tunisiens se retrouveront dans cet émirat d’ici quelques jours pour disputer la victoire à des équipes venues de l’Algérie, de l’Égypte, du Liban et d’Abu Dhabi.

Znaki est l’un d’eux. Cet ailier droit fougueux nous a rappelé que la Tunisie ne possède toujours pas de patinoire aux dimensions réglementaires pour la pratique du hockey, mais que le président de l’association tunisienne, Ihab Ayed, travaille d’arrache-pied afin de faire reconnaître celle-ci auprès de son gouvernement.

Une fois cette étape franchie, il n’y aura plus que la construction d’un aréna qui correspond aux standards internationaux qui séparera la Tunisie de l’accession au statut de fédération membre de l’IIHF, le puissant organisme qui régit le hockey mondial.

Présent lors de l’épopée victorieuse à la Coupe d’Afrique de hockey disputée en 2016, Znaki confirme que l’édition 2018 de la formation tunisienne sera semblable: «Tous les membres de l’équipe de 2016 au Maroc seront de retour. Mais en plus, on a ajouté des recrues, des jeunes joueurs de 18 ou 20 ans.»

Toutefois, contrairement à ce dernier tournoi, les clubs présents à la Coupe arabe pourront, s’ils le désirent, ajouter jusqu’à 6 joueurs «étrangers» à leur formation. Par joueurs étrangers, on entend des hockeyeurs qui n’ont pas la citoyenneté d’une des cinq nations représentées.

Préparation individuelle

La difficulté principale pour les Tunisiens est la préparation. Parce que les membres du club sont dispersés aux quatre coins de l’Amérique et de l’Europe, il sera difficile d’avoir une solide cohésion dès le premier match du tournoi. Les deux entraînements matinaux qui sont prévus à Abu Dhabi avant le lancement des hostilités seront certainement la bienvenue.

C’est aussi pourquoi, individuellement, ces hockeyeurs doivent prendre leurs responsabilités et s’entraîner seuls.

«De mon côté, je suis allé voir un ami, Gabriel Cromp, qui est aussi un très bon entraîneur privé. Je lui ai dit: “Je pars dans 2 mois. J’ai besoin de ton expertise sur la glace et dans le gym!”», souligne celui qui est arrivé au Canada à l’âge de cinq ans.

Cromp, qui accompagne Znaki dans son cheminement, explique son programme d’entraînement: «Deux mois, c’est très limité. Et comme je veux vraiment mettre l’emphase sur sa capacité cardio-vasculaire, on travaille six jours par semaine.»

Vélo stationnaire, rameur, haltérophilie, étirements quotidiens et saine alimentation ne sont que quelques unes des méthodes qu’il utilise pour faire en sorte que son poulain arrive fin prêt à Abu Dhabi.

Photo Frédéric Guindon

Un objectif clair

Pour remporter cette coupe, l’équipe de la Tunisie misera sur une formation assez hétéroclite.

«On a des gars de la Division I française, on a des gars de la première division belge, y’en a d’autres qui jouent dans les deux ou trois premières divisions allemandes. On a aussi Semir Ben-Amor, qui a évolué en Liiga finlandaise et en KHL, qui sort de sa retraite pour ce tournoi», raconte Znaki, qui est bien au courant du rôle que lui confiera son entraîneur.

«Je sais que je ferai partie du troisième trio. On s’attend à ce que j’amène du leadership au sein de l’équipe. Je parle arabe. J’ai les deux citoyennetés. J’ai le passeport tunisien. Je suis né au pays. Donc ma présence transcende le cadre sportif», raconte celui qui agira également comme mentor auprès des deux vertes recrues.

Quand on le questionne à son savoir s’il croit aux chances du club tunisien de remporter la finale, Achraf Znaki n’y va pas par quatre chemins.

«C’est certain qu’on va là pour gagner! En plus, pour nous, la victoire est un moyen de gagner en crédibilité auprès de notre gouvernement. Eux, il veulent la victoire. Quand on a ramené la Coupe d’Afrique en 2016, ça a fait bouger de trucs. Et ce serait la même chose cette fois-ci. Pas le choix de gagner!»