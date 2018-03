Une station spatiale s’écrasera sur Terre en fin de semaine

Tiangong-1 est la première station spatiale chinoise, lancée en 2011. Faisant 10,4 mètres sur 3,4 mètres et pesant 8,5 tonnes, elle entrera dans l’atmosphère en laissant une traînée de feu derrière elle (et quelques débris ici et là).

Mais où seront ces débris? Et à quel moment on peut attendre la grande visite? Ça, c’est plus difficile à savoir.

Un peu de la Chine dans l’espace

La station Tiangong-1 (signifiant «palais céleste-1») a été visitée à trois reprises en 2 ans de service; une fois pas un vol sans équipage, en 2011, et deux fois par des astronautes chinois, en 2012 et 2013.

Mise en veille en 2013, l’administration spatiale chinoise voulait prendre le temps de collecter des données sur le vieillissement des pièces avant de diriger la station vers une rentrée atmosphérique tout en douceur.

«Beijing, on a un problème.»

Or ils sont apparemment un peu trop pris leur temps, car en mars 2016, le contact avec Tiangong-1 a été définitivement perdu. La station est maintenant repérable qu’avec des radars, des téléscopes et des lasers.

Le profil de Tiangong-1 se dessinant sur des radars.

Ainsi, la rentrée atmosphérique de la station se fera de manière incontrôlée. Oups.

Déjà, elle est à moins de 200 km de la Terre et elle tombe à un rythme d’à peu près 5 km par jour.

ESA

La dernière mise à jour, datant d’aujourd’hui, prévoit que la station va tomber à un moment donné entre le début de la soirée le 31 mars et l’après-midi du 1er avril (heure du Québec). Le communiqué ajoute tout de même qu’il s’agit d’une prévision «hautement variable».

Faut-il paniquer?

Selon l’Agence spatiale européenne, qui produit les rapports les plus détaillés quant à cette rentrée, non. Déjà les villes au sud du 43e parallèle de l’hémisphère austral et celles au nord du 43e parallèle de l’hémisphère nord (c’est le Québec, ça) n’ont aucune chance d’être touchées. Tiangong-1 va tomber dans la tranche entre les 43e parallèles.

ESA

Selon l’Agence spatiale européenne, les probabilités que des débris tombent sur une ville densément peuplée sont de 1 sur mille milliards.

Pourquoi n’en sait-on pas plus?

À l’heure où des corporations privées connaissent nos préoccupations les plus intimes, comment ça se fait qu’une administration gouvernementale disposant de technologies de pointe a de la difficulté à prévoir l’heure et le lieu de chute d’une station spatiale?



En résumé, la réponse tient à la composition de la thermosphère, soit l’une des couches les plus élevées de l’atmosphère terrestre. Les conditions de la thermosphère sont très variables. Puisque ces conditions influencent sur les forces de friction, les objets traversant la thermosphère peuvent voyager à des vitesses différentes. Bref, s’il est complexe de prévoir la météo sur le plancher des vaches, imaginez ce que c'est entre 100 et 500 km au-dessus de nos têtes!

Aussi, il faut savoir que Tiangong-1 n’est ni le premier, ni le plus gros débris spatial à choir sur Terre. En 1979, l’ancienne station spatiale américaine Skylab, de tout son 90 tonnes, a aussi fait une rentrée atmosphérique incontrôlée. En tout et partout, en 60 ans de vols spatiaux, un seul débris a touché une personne, et ce sans même la blesser.

Pour suivre la rentrée atmosphérique de Tiangong-1, vous pouvez consulter cette page d'Aerospace.

En 5 minutes, c'est l’actualité scientifique expliquée autrement: vidéos, infographies, reportages, quiz, réalité virtuelle. Suivez-nous sur Facebook et Instagram.