Zlatan Ibrahimovic : «le lion a faim»

L'attaquant suédois Zlatan Ibrahimovic a pris part à une première conférence de presse en tant que membre du Galaxy, vendredi après-midi, à Los Angeles.

Visiblement fiers de leur acquisition, le président du Galaxy Chris Klein, le directeur général Dan Beckerman et l’entraîneur-chef Sigi Schmid étaient aux côtés du célèbre joueur lorsqu’il a rencontré les médias.

«Cette chose [l’entente avec le Galaxy] était supposée arriver une couple d’années plus tôt, mais je suis ici maintenant. Le destin voulait que ça se fasse. La question était juste de savoir quand. Je suis heureux d’être enfin ici, a dit Ibrahimovic, qui devrait faire ses débuts en Major League Soccer (MLS) dès samedi contre le Los Angeles FC.

«Je suis excité et j’ai hâte de jouer. Je sais que ç’a été une longue pause pour moi à cause de ma blessure. Je n’ai pas pu garder mon rythme habituel. Maintenant, tout ce que je veux c’est d’être sur le terrain, de sentir le gazon, de toucher le ballon, a-t-il dit.

«Je me sens jeune, je me sens comme Benjamin Button. Je suis né vieux et je vais mourir jeune. Ne vous inquiétez pas avec mon âge. Je sais que j’ai 37 ans. Quand je suis arrivé en Angleterre, ils disaient tous que j’étais vieux. Je suis arrivée là-bas en chaise roulante. Après trois mois j’avais conquis l’Angleterre et ils disaient que je volais (sur le terrain). C’est juste un chiffre. Je sais ce que je suis capable de faire et ce que je ferai. Et je suis venu ici pour gagner (...). Le lion a faim!»

Acclamé par les partisans

Ibrahimovic a été acclamé par des partisans, jeudi soir, lorsqu’il est débarqué à Los Angeles.

Arrivé vers 21 h 15 (heure locale), Ibrahimovic a été accueilli par une centaine de fans de son nouveau club qui l'attendaient à la sortie du terminal de l'aéroport international de Los Angeles réservé aux jets privés.

Tout habillé de noir, «Ibra» a signé des autographes et s'est fait prendre en photo aux côtés des supporteurs. Il a ensuite pris place dans une fourgonnette noire qui l'a conduit à son hôtel.

Les choses sérieuses ont débuté vendredi matin pour l'ancien joueur de l'Ajax Amsterdam, de l'Inter Milan et du Paris Saint-Germain, avec un premier entraînement et, à la mi-journée.

«Ibra» n'a joué que sept matchs cette saison sous le maillot de Manchester United, le dernier à la fin du mois de décembre,

Le duel opposant le Galaxy de Los Angeles et le Los Angeles FC sera présenté au réseau TVA Sports 2, dès 15 h.