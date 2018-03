Abus de confiance: mobilisation populaire pour aider un haut gradé en justice

Un haut gradé de la Marine royale canadienne accusé d'abus de confiance peut compter sur un soutien financier inattendu pour sa défense.

Le vice-amiral Mark Norman, 54 ans, a été relevé de ses fonctions l'année dernière parce qu'il aurait coulé des informations confidentielles à des dirigeants du chantier maritime Davie de Lévis.

Michel Drapeau, un colonel à la retraite, sollicite depuis deux mois la population pour aider M. Norman à payer ses frais d’avocat. Il a réussi à amasser près de 100 000 $ pour assurer une défense pleine et entière au militaire accusé d'abus de confiance par la Gendarmerie royale canadienne (GRC).

«C'est du jamais-vu, pas seulement pour le militaire, mais pour les Canadiens, a expliqué Michel Drapeau. Moi, je ne me rappelle pas qu'il y ait eu une collecte de fonds si forte, et c'est encore plus surprenant aussi. Il faut se rappeler que l'amiral Norman n'a pas perdu un seul dollar de salaire depuis qu'il a été suspendu. C'est un salaire d'au-dessus de 200 000 $.»

Selon l’accusation, le vice-amiral Norman aurait divulgué des renseignements gouvernementaux à des dirigeants du chantier maritime Davie. Il risque jusqu'à cinq ans d'emprisonnement.

«D’avoir décidé de lancer cette collecte de fonds démontre que le vice-amiral Norman, son intégrité, sa crédibilité, [sont] acceptées par ses collègues et ses anciens collègues», a témoigné le lieutenant-colonel à la retraite Rémi Landry, en entrevue avec TVA Nouvelles.

Le montant recueilli par l'entremise du site GoFundMe aidera le haut gradé à payer ses frais d'avocat.

«C'est sérieux [comme accusation], abus de confiance, a souligné l’avocat et chroniqueur judiciaire François-David Bernier. Dans ce cas-là, évidemment, c'est ce qu'on reproche, ce n’est pas tant d'avoir transmis des documents confidentiels qui auraient mis dans une mauvaise posture le fédéral.»

Le vice-amiral Mark Norman doit comparaître le 10 avril prochain.