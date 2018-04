Beausoleil s’en prend au gardien des Wildcats

RIMOUSKI | S’il cherchait la façon de motiver son équipe en vue du sixième match contre l’Océanic, l’entraîneur-chef des Wildcats de Moncton, Darren Rumble, n’aura qu’à brandir les déclarations de son homologue Serge Beausoleil à l’endroit du gardien Mark Grametbauer.

Dans son point de presse suivant la victoire de ses hommes vendredi soir au Colisée Financière Sun Life, Beausoleil s’est attaqué directement au gardien de 19 ans en affirmant que peu importe le résultat de la série entre les deux équipes, Grametbauer ne reviendrait pas à Moncton l’an prochain.

Photo courtoisie

« Ce n’est pas un gars qui a une grosse saison. Ce n’est pas un gars qui a une grosse confiance. Quand tu as une moyenne de presque 4,00 dans une saison. C’est leur grosse saison l’an prochain et ils [les Wildcats] sont dans la course pour l’obtention de la Coupe Memorial », indiquait le pilote rimouskois.

Beausoleil a poussé la note un peu plus loin avec le collègue Neil Hodge du Times & Transcript de Moncton, en attestant que la difficile campagne de Grametbauer explique la 14e position des Wildcats au classement général. Le directeur-gérant et entraîneur-chef de l’Océanic vise le jeune homme en affirmant ne pas comprendre pourquoi les Wildcats ont accordé 108 buts de plus que Rimouski, cette saison, avec une défensive semblable à la sienne.

Le DG défend son gardien

Ces propos ont suscité une réaction en chaîne au Nouveau-Brunswick.

Le directeur-gérant des Wildcats, Roger Shannon, a notamment répliqué que Grametbauer était l’une des raisons qui permettent à son équipe de disputer une sixième partie dans cette série.

Khovanov : un artiste

Devant les journalistes de Rimouski, vendredi soir, Serge Beausoleil s’en est aussi pris à Alexander Khovanov en accusant l’attaquant russe de plonger systématiquement lorsqu’un adversaire s’approche de lui. « Les arbitres ont très bien géré cela, mais Khovanov est un artiste. C’est spectaculaire ce qui s’est passé. Ce n’est pas la première fois. On doit être rendu à 10-12 [plongeons]. C’est ridiculiser le match. »

Pourtant, Beausoleil décriait un traitement défavorable à Alexis Lafrenière en janvier dernier, prétextant qu’un joueur entre 16 et 20 ans ne devrait jamais être attaqué directement dans les médias couvrant les activités de la LHJMQ.

La table est mise pour le sixième affrontement de la série entre l’Océanic et les Wildcats, prévu cet après-midi, au Colisée de Moncton.