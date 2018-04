Butler gagne une guerre de tranchées

On s’attendait à un combat rapide entre Steven Butler et Jaime Herrera, mais ç’a été plus long que prévu, samedi soir au Cabaret du Casino de Montréal.

Ce fut une guerre de tranchées qui a été remportée par Butler (23-1-1, 20 K.-O.) avec un knock-out au 10e et dernier round. Le Québécois a ainsi mis la main sur le titre IBO des super mi-moyens.

L’arbitre Yvon Goulet a mis fin au combat alors que Herrera (15-6-1, 8 K.-O.) était très ébranlé après avoir reçu une rafale de coups de puissance de Butler. Il faut lever notre chapeau à l’Américain, qui a montré beaucoup de courage durant tout le combat.

Herrera a trouvé une façon de survivre au deuxième assaut, alors qu’il a reçu deux comptes de l’arbitre. Par la suite, il est parvenu à se rendre presque à la limite malgré une autre chute au tapis.

« On a vu plusieurs choses qu’on n’avait pas vues chez l’ancien Steven, a indiqué l’un des entraîneurs de Butler, Jean-

François Bergeron. On l’a vu se déplacer, utiliser son jab et même survivre.

« Pour ce qui est de Herrera, il a un gros cœur et il était prêt. S’il avait été un de mes boxeurs, je l’aurais arrêté avant. »

Butler se serait blessé à une épaule durant son combat, mais ses entraîneurs n’avaient pas de détails précis sur la nature de la blessure. Ce malaise a semblé l’ennuyer pendant la deuxième moitié du combat.

Avant le choc Butler–Herrera, Custio Clayton (14-0, 10 K.-O.) a pulvérisé le

Hongrois Gabor Kovacs (28-10-1, 7 K.-O) en 28 petites secondes d’action. Au terme de l’affrontement, le gérant de Clayton, Douggy Bernèche, a avoué que trouver des adversaires était devenu un véritable casse-tête.

« On a lancé une invitation à tous les boxeurs de 147 livres du top 10 mondial, mais ils ont tous refusé, a-t-il souligné. On a de l’aide de la WBO et de l’IBF dans ce dossier et notre objectif est que

Custio devienne aspirant obligatoire de l’une de ces deux associations avant la fin de l’année. »

Avant les deux combats principaux de la carte, Batyr Jukembayev (12-0, 10 K.-O.) n’a pas lésiné avec un knock-out au premier assaut face à Noe Nunez (18-6-1, 13 K.-O.). Il s’agissait de la première fois de sa carrière que Nunez était arrêté au premier round.

Le spectacle Braidwood

Comme on s’y attendait, Adam raidwood (12-0, 11 K.-O.) a été divertissant avant et après son combat. Tout d’abord, le Britanno-Colombien a défait le Mexicain Jesus Manuel Paez (9-5, 7 K.-O.) dès le premier round. Par la suite, il a nargué Simon Kean, qui a été assis aux abords du ring.

« Je voulais montrer mes habiletés avant tout et je suis content du résultat », a souligné Braidwood.

Il n’en fallait pas plus que le Québécois monte sur le ring pour échanger quelques mots aigres-doux. La bonne nouvelle dans tout cela, le contrat est signé et les deux s’affronteront dans les prochains mois au Québec.

Autres combats

Dans les autres affrontements au programme, on a eu droit à une sous-carte de grande qualité. Ablaikhan Khussainov (8-0, 5 K.-O.) a connu des hauts et des bas lors du premier duel de huit rounds de sa carrière, mais il est parvenu à l’emporter par décision unanime (76-75 et 77-74 x 2) devant le Mexicain Gilberto Meza (8-4-1, 5 K.-O.). Le protégé de Stéphan Larouche n’a pas eu la vie facile alors qu’il est allé au plancher dans les dernières secondes du septième round.