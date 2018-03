Céline Dion à la mi-temps

À 50 ans, Céline Dion sait qu’en regardant sa carrière, elle n’a rien fait comme les autres. Toutes ces années de gloire, ces fans, ceux du Québec d’abord, ont affirmé que « Céline est comme nous autres » pour expliquer leur admiration et leur affection inconditionnelles à la seule chanteuse francophone au monde qui a réussi à s’imposer à travers la planète entière grâce à son exceptionnel talent.

J’ai passé près d’un an à l’accompagner autour du monde lors de la tournée Taking Chances en 2008-2009. Je me souviens qu’à Dubaï, quelques fans en tchador ont discuté avec moi avant le spectacle. Elles venaient d’Iran. « Pourquoi aimez-vous Céline ? » ai-je demandé. « Parce qu’elle est comme nous et qu’elle aime sa famille », ont-elles répondu. Après le spectacle, la sœur du roi de Jordanie, venue exprès de son pays, tremblait à l’idée de la rencontrer. « Calmez-vous, vous allez l’adorer », lui ai-je dit pour la rassurer. Céline a été irrésistible. La princesse, c’était elle.

Un chroniqueur de La Presse qui l’a toujours prise de haut, mais qui a fini par faire profil bas, Céline étant devenue quasi-intouchable, lui reprochait néanmoins samedi dernier de parler à la française avec les Français. Or, Céline Dion a quitté depuis belle lurette la petite fille intimidée qu’elle était durant son enfance. Grâce à son intelligence, d’autant plus foudroyante qu’elle la masque en maniant l’humour, elle sait s’adapter à tous ceux qu’elle rencontre. Qu’il s’agisse de chefs d’État, de personnalités remarquables ou de gens fragiles ou blessés par la vie. Elle trouve les mots – ce ne sont jamais les mêmes – pour les honorer, les impressionner, les rassurer.

Sa voix

À 50 ans, l’on peut dire que c’est une vieille âme. La voix dont elle a hérité est la cause de tous ses bonheurs et de tous ses tourments. Cette voix l’a projetée dans un monde hors du commun, l’a menée au seul amour de sa vie, René Angélil, mais l’a enfermée dans une solitude que peu de gens soupçonnent.

Céline Dion n’est pas une battante, mais une guerrière. Elle ne sait que guerroyer contre les aléas de sa vie. Contre son corps qui lui refusait de devenir mère. Contre les courtisans obséquieux qui n’en voulaient qu’à sa gloire, contre tout ceux qui n’attendaient que son déclin.

Céline Dion n’a jamais été à la mode. Elle a traversé les décennies sans se dénaturer, puisant dans les nuances de son talent pour se surpasser elle-même. Car elle est sa première et sa plus impitoyable compétitrice. Dire qu’elle est un bourreau de travail est un euphémisme. Personnellement, je n’ai jamais vu une telle obsession – j’ai envie d’écrire une telle angoisse de dépassement personnel. Cette éternelle insatisfaite commande l’admiration­­­.

Trajectoire météorique

La mort de René Angélil, son amour, son amant, son mentor, l’a peinée, bouleversée, mais ne l’a pas arrêtée dans sa trajectoire. Car Céline Dion, quatorzième de 14 enfants, enfant non désirée avant sa naissance, est l’héritière de sa mère. De sa force et de son opiniâtreté. Elle a une capacité renversante à se protéger de tous les pièges qui se referment sur les mégastars comme elle et dont la vie n’est que malheurs et sombres pensées.

Cette mère fusionnelle, comme je l’ai qualifiée un jour, ce qui l’a fait bien rire, puise son bonheur quotidien dans ses fils, les seuls autres hommes de sa vie. Les distractions de sa vie, son goût pour les vêtements et les bijoux, ces futilités qu’elle peut s’offrir sans compter, ne sont que des joujoux pour elle.

À 50 ans, Céline est une femme mûre, une femme libre, qui carbure à cette angoisse créatrice et qui ne peut se passer de son public, ces millions de personnes qui lui vouent un culte dont elle connaît les limites, les pièges, mais aussi la vérité. Céline Dion est aimée et avant tout désirée. Quelle incommensurable revanche sur le destin !