«Je n’ai pas de doute que Carey rebondira» - Sidney Crosby

PITTSBURGH | Sidney Crosby ne tombe jamais dans le piège d’une controverse, mais il répond intelligemment et calmement à toutes les questions. À quelques heures d’une confrontation contre le Canadien, le capitaine des Penguins a parlé de l’un de ses anciens coéquipiers avec l’équipe nationale.

Crosby a gagné la médaille d’or avec Carey Price devant le filet du Canada à la Coupe du monde à Toronto en 2017 et aux Jeux olympiques de Sotchi en 2014.

Le numéro 87 a un grand respect pour l’homme masqué du CH. Il sait aussi que Price ne joue pas à la hauteur de son talent cette saison.

« Je n’ai pas de doute que Carey rebondira, a répondu Crosby. Il a été excellent depuis ses débuts dans la LNH. Quand tu subis des blessures, c’est difficile. Le gardien a aussi beaucoup de pression sur ses épaules, encore plus dans un marché comme Montréal. Ce n’est pas un emploi facile. Carey est l’un des meilleurs gardiens. J’en suis persuadé. »

Des attentes à gérer

Crosby, qui a gravé à trois reprises son nom sur la Coupe Stanley, a déjà connu des jours plus sombres avec les Penguins. Dans les derniers moments du règne de Dan Bylsma à Pittsburgh au début de la saison 2015-2016, Crosby avait ralenti sur le plan offensif. Des experts du milieu présidaient même qu’il se retrouvait sur le déclin. Ce n’était pas le cas. Quelques mois plus tard, il gagnait la Coupe Stanley. C’était la première de deux conquêtes d’affilée en 2016 et 2017.

« C’est difficile de rester toujours au sommet, a reconnu Crosby. Il y a toujours de grandes attentes. Mais ça ne se déroule pas toujours comme tu le souhaites. Tu peux te préparer de la même façon et tu gardes la même routine, mais parfois, tu n’as pas de chance. Il faut juste continuer à travailler fort. »

Aux yeux de Crosby, Price est encore plus exposé à la critique en raison de sa position.

« Les proportions deviennent encore plus gigantesques quand tu es un gardien, a-t-il souligné. Carey a surmonté plusieurs obstacles avec le Canadien, il a eu des hauts et des bas. Il a connu des saisons incroyables et il reste un remarquable gardien. Il ne doit pas l’oublier. »