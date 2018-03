Douleur au sud

Les meilleures langoustines dans la région de Puerto Plata (République dominicaine) sont au restaurant Le Petit François dans le secteur d’El Pueblito. Probablement aussi un des très rares restaurants du pays à vous servir de la poutine. Le chef et propriétaire est un gars de Gatineau, Jean-François Baulne qui, il y a 10 ans, était descendu là-bas pour apprendre l’espagnol. Il n’est jamais revenu. El Pueblito est un véritable paradis en bordure de la mer où de nombreux Québécois retraités vont passer les mois d’hiver, et il va sans dire que les rendez-vous festifs au Petit François ne sont pas rares.

Et tout le monde connaît la coquine Carolyn Yolaidy-Marcelino, charmante Dominicaine de 28 ans, qui œuvre en cuisine. Déjà mère de trois enfants, elle a perdu son mari dans un accident de voiture il y a quelques années. Tout le monde l’adore.

Il y a un mois, sa vie a basculé. Un dimanche soir, alors que Carolyn était au travail, un violent incendie a éclaté dans sa petite maison très rudimentaire. Elle a perdu ses trois enfants de 12, 7 et 5 ans qui étaient gardés par une tante.

Un drame épouvantable qui a touché profondément toute la communauté locale et vacancière. Un choc d’une atrocité indescriptible.

Il s’est alors créé un mouvement d’entraide à saveur québécoise. On a vite recueilli de l’argent pour aider cette petite maman dévastée qui n’avait ni assurances ni coussin devant elle et on ne la lâche pas en cherchant encore de l’aide psychologique professionnelle.