Du soleil plein la télé

Oui, le printemps est arrivé. Oui, le soleil se montre enfin le bout du nez. Eh oui ! la neige fond. Mais on est encore loin des gougounes, des shorts et des pique-niques dans l’herbe. Question de vous évader un peu, je vous propose un plein de soleil télévisuel pour patienter jusqu’à la belle saison. Après tout, la télé, c’est aussi fait pour rêver surtout quand l’hiver ne nous a pas ménagés !

OUISURF EN AFRIQUE (OUI.SURF)

Photo courtoisie, OUISURFTV

Après avoir surfé sur les vagues de l’Asie, les deux accros de surf Jean-Michel­­­ Peloquin et Benjamin Rochette affrontent maintenant celles de l’Afrique dans la deuxième saison de OuiSurf. Du Sénégal à Madagascar en passant par le Maroc, le Cap-Vert, la Namibie, l’Afrique du Sud et le Mozambique, les deux surfeurs nous font découvrir, entre deux vagues, la culture, les traditions et les paysages de la destination ultime de plusieurs voyageurs. La série a d’abord eu une vie sur Évasion puis en France et au Brésil notamment, et devient l’occasion de lancer une nouvelle plateforme dépaysante. Amateurs de surf ou non, ils nous donnent envie de prendre tout de suite un billet d’avion !

BIARRITZ SURF GANG (YOUTUBE)

Photo courtoisie, Studio Plus

Cette web-série documentaire nous replonge directement dans les années 1980 au sud-ouest de la France. L’âge d’or et la face cachée du surf français y sont présentés à travers les témoignages de surfeurs évoquant leurs souvenirs de la Biarritz Surf Gang. Ces souvenirs relatent l’histoire de six esprits rebelles et provocateurs qui ont usé leurs planches sur la Grande Plage de Biarritz. Cette série a été récompensée à l’International Surf Film Festival d’Anglet et au Surf Film Fest de Berlin.

SPOTS DE BAIGNADE SECRETS (ÉVASION)

Photo courtoisie, EVASION

Évasion est certainement la chaîne spécialisée à syntoniser pour voyager tout en restant chez soi ! Son émission Spots de baignade secrets a de quoi nous faire envier les piscines naturelles à couper le souffle qui se trouvent un peu partout autour du globe. En plus de dénicher les endroits les plus stupéfiants pour se faire dorer au soleil, on y présente des lieux de baignade uniques, isolés et difficiles à atteindre dans le monde. Ça vous donnera envie de sortir vos maillots

LES FLOTS (TV5)

Photo courtoisie, TV5

Dans la série Les flots, l’animateur Pierre-Yves Lord et ses invités parcourent le globe en quête des meilleures destinations de plongée sous-marine. En plus d’explorer les fonds marins, notre PY national partage ses rencontres et nous fait découvrir différentes cultures avec ses complices, dont Magalie Lépine-Blondeau, une plongeuse d’expérience avec qui il a visité le Maroc, Bali et la Thaïlande et Sarah-Jeanne Labrosse, une initiée avec qui il a goûté aux eaux du Honduras. Les paysages sous-marins comme les paysages terrestres sont tout simplement à faire rêver.

MES PETITS MALHEURS (TOU.TV EXTRA)

Photo Agence QMI, Daniel Auclair

Cette série teintée d’humour, qui n’a malheureusement connu qu’une saison, nous ramène dans les années 1980, au sein d’une famille qui s’apprête à passer les vacances d’été dans un chalet au bord d’un lac. L’histoire est racontée à travers le regard d’un garçon de 12 ans qui cherche à trouver sa place comme tous les ados de son âge. Catherine Proulx-Lemay et Jean-Michel­­­ Anctil incarnent ses parents.

PLANÈTE SABLE (TV5)

Photo courtoisie, TV5

Pour un vrai bain de chaleur, cette série documentaire nous entraîne dans des territoires vastes aux quatre coins de la planète. Le Sahara est sans doute le désert le plus connu, mais nous y découvrons aussi des étendues de sable au Chili, en Chine, en Australie. Les paysages sont spectaculaires et ceux qui y vivent doivent relever de nombreux défis.

BIG LITTLE LIES (HBO)

Photo courtoisie, HBO

La série réalisée par Jean-Marc Vallée qui met en vedette Reese Witherspoon, Nicole Kidman et Laura Dern s’est particulièrement démarquée dans la dernière année. Même si les sujets abordés sont denses et durs, la série nous réchauffe en nous transportant dans une bourgade cossue de la Californie dont les paysages sont assez beaux. Le générique d’ouverture à lui seul présentant le très esthétique pont de Bixby Creek est à faire rêver. Dans la série, la plage omniprésente représente l’apparence de perfection dans la vie des personnages en opposition à leur réalité beaucoup plus sombre. Les maisons, à la fine pointe des tendances architecturales, sont érigées au bord de la mer.

LES PÊCHEURS (TOU.TV)

Photo courtoisie, Marlene Gelineau Payette

Au Québec, bien que l’on tourne beaucoup en été, peu de séries en font clairement leur toile de fond. Mais depuis 2013, on peut remercier l’humoriste Martin Petit de nous inviter à son chalet pour une petite partie de pêche ! À chaque épisode, l’humoriste y reçoit ses amis qui sont aussi souvent des humoristes. Ils y jouent leur propre rôle, permettant ainsi de parodier des traits de leur personnalité ou de leur image publique. Il s’y pêche bien peu de poisson, mais ça nous rappelle qu’on pourra bientôt sortir la chaloupe !

BLOOD LINE (NETFLIX)

Photo courtoisie, NETFLIX

Les 3 saisons de ce drame familial vous transporteront directement dans les Keys, ces îles enchanteresses au large de la Floride. C’est l’histoire de Robert et Sally Rayburn, les propriétaires de l’hôtel Rayburn House. Leur famille est très soudée, à l’exception de leur fils aîné qui a quitté l’archipel. À l’occasion d’une grande célébration pour les 45 ans de l’ouverture de l’hôtel, ce fils revient dans les Keys alors que survient une série d’événements dramatiques. On rebrasse alors de vieilles histoires, dont la noyade d’une des filles de la famille.

DIRECTION LA MER (ÉVASION)

Photo courtoisie, EVASION

Pour une 2e saison, Évelyne Audet nous fait découvrir des plages pas trop loin de chez nous puisqu’elle visite la côte Est américaine à la recherche de trésors cachés pour combler nos vacances.

WET HOT AMERICAN SUMMER : FIRST DAY OF CAMP (NETFLIX)

Photo courtoisie, NETFLIX

Cette comédie quelque peu absurde signée David Wain et Michael Showalter va vous replonger les deux pieds dans la période des colonies de vacances. Adapté du long métrage de 2001 Wet Hot American Summer (qui se déroulait le dernier jour de colonie), on retrouve des campeurs à leur première journée de camp. Dans cette version tournée presque 15 ans après le film, on y voit entre autres Bladley Cooper, Elizabeth Banks, Paul Rudd et Amy Poehler... plus vieux qu’à leur dernière journée de camp ! La suite tout aussi saugrenue 10 Years Later est aussi sur Netflix.

PARCS AQUATIQUES DE L’EXTRÊME (ÉVASION)

Photo courtoisie, EVASION

À la recherche de sensations fortes autant que de soleil ? C’est ce que propose cette nouvelle série qui nous entraîne au cœur de parcs aquatiques plutôt hallucinants destinés à ceux qui n’ont pas froid aux yeux. Du Brésil au Nevada, en passant par Denver ou Phoenix, on découvre des glissades qui nous plongent dans un plaisir estival.