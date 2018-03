Étudiants recherchés

La situation de plein emploi dans notre région fait en sorte qu’actuellement plusieurs entreprises et/ou organismes éprouvent des difficultés à recruter du personnel.

C’est le cas, entre autres, de Cité-Joie à Lac-Beauport qui a besoin de 75 étudiants pour la période estivale. Les postes offerts sont nombreux allant de moniteurs de groupe à aide-cuisinier et plongeurs. Un emploi en camps de vacances à Cité Joie représente une expérience de vie extraordinaire, un milieu de développement et la possibilité de se faire de nouveaux amis(es) de me préciser Denis Savard, directeur général de Cité Joie. Le défi vous intéresse ? Écrivez à : hgaucher@citejoie.com ou emploi@citejoie.com ou au 418 849-7183 poste 232.

►www.citejoie.com.

De record en record

Photo courtoisie

Le 24e Bal des Grands romantiques de la Fondation du CHU de Québec, présenté le 23 mars dernier par Québecor, au Centre Vidéotron, a fracassé un record tant pour ce qui est du montant amassé, 620 000 $ (soit 105 000 $ de plus que l’an dernier), qu’au chapitre du nombre d’invités et de commanditaires associés. Sur la photo, de gauche à droite : Ross Gaudreault, président du CA, Fondation du CHU de Québec ; Sébastien Proulx, ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ; dr Gaétan Barrette, ministre de la Santé et des Services sociaux ; Jean-François Chalifoux, PDG, SSQ Assurance et président d’honneur du bal 2018 ; Marie-Claude Paré, présidente et chef de la direction, Fondation du CHU de Québec ; Gertude Bourdon, PDG, CHU de Québec-Université Laval ; Martin Tremblay, chef de l’exploitation, Groupe Sports et divertissement, Québecor ; Gaston Bédard, président du CA, CHU de Québec-Université Laval, et Patrice Beauchemin, président du comité organisateur du Bal, architecte associé, Groupe A.

La fin d’une époque

Photo courtoisie

Après 44 ans de présence à Québec, Lacerte art contemporain (sous ce nom depuis 2003) ferme ses portes aujourd’hui. La galerie de Québec, située au 1, Côte Dinan à Québec, a exposé les plus grands artistes québécois des années 1940 à 1980, Riopelle, Lemieux, Ferron, McEwen et Lemoyne, pour ne mentionner que ceux-là et a permis à plusieurs autres d’y présenter leurs œuvres. Si le nom de Lacerte est indissociable du monde des arts visuels du Québec (la galerie de Montréal demeurera en activité), c’est avant tout grâce à Madeleine Lacerte qui a ouvert une première galerie en 1974 et à son fils Louis qui s’est joint à elle en 1986. La Galerie Alexandre Motulsky-Falardeau occupera les anciens locaux de la Galerie Lacerte art contemporain.

Les scouts au Salon du VR

Photo courtoisie

Les Scouts de Québec ont prêté main-forte à l’Association des commerçants de véhicules récréatifs du Québec (ACVRQ) lors du 26e Salon du véhicule récréatif de Québec tenu récemment au Centre de foires d’Expocité. Le soutien des scouts s’est fait sentir ; ils ont accueilli, dirigé et informé les visiteurs (20 000) tout au long de leur parcours. Afin de les remercier, Josée Bédard, présidente de l’ACVRQ, leur a remis un chèque de 5000 $ pour encourager leurs activités.

Anniversaires

Photo courtoisie

Gaétan Morency (photo) président-directeur général de la Société du Grand Théâtre de Québec... Robert Laflamme, journaliste pour le site français de la LNH (lnh.com)... Hélène LeBel, ex-conseillère publicitaire chez Astral Affichage (elle a terminé hier)... Suzanne O’Rourke, retraitée de TVA Québec... Philippe St-Pierre, directeur adjoint, recherche et affaires publiques chez CAA-Québec, 44 ans... Charles Lacroix, homme d’affaires de Québec, 59 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 31 mars 2017. François de Courval (photo), 88 ans, fondateur de l’Institut de beauté qui porte son nom... 2017. Gilbert Baker 65 ans, militant des droits LGBT et inventeur du célèbre drapeau aux huit couleurs... 2016. Ronald Thibert, 74 ans, sculpteur québécois... 2011. Françoise La Rochelle-Roy, 94 ans, journaliste, animatrice (CHRC)... 2008. Jules Dassin, 96 ans, réalisateur, scénariste, producteur et acteur américain... 1995. Selena, 23 ans, chanteuse américano-mexicaine... 1985. Jeanine Deckers, 51 ans, religieuse belge (Sœur Sourire).