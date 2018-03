Jonathan Marchessault a tranché en prolongation

Jonathan Marchessault a compliqué la tâche des Blues de St. Louis dans la course aux séries éliminatoires. L'attaquant québécois a marqué son deuxième but du match pour procurer une victoire de 4-3 en prolongation aux Golden Knights, vendredi soir, à Las Vegas.

La formation du Missouri a laissé l'Avalanche du Colorado rétrécir l'écart au classement à la suite d'une victoire de 5-0 face aux Blackhawks de Chicago. Toutefois, même si l'Avalanche revendique autant de points (92) que les Blues, ces derniers détiennent la position de deuxième équipe repêchée dans l'Association de l'Ouest en vertu de leur match en main.

William Karlsson a pour sa part inscrit son 41e but de la saison en plus d'amasser deux mentions d'aide dans une cause gagnante. James Neal a aussi fait bouger les cordages pour la formation du Nevada.

Patrik Berglund, Brayden Schenn et Chris Thorburn ont touché la cible pour les visiteurs.

Malcolm Subban a repoussé 21 rondelles devant la cage des Golden Knights alors que son vis-à-vis Jake Allen a bloqué 22 tirs.