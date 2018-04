La hockeyeuse Marie-Philip Poulin a eu droit à un accueil triomphal dans son patelin, samedi soir, un peu plus d’un mois après avoir récolté sa troisième médaille olympique en carrière à Pyeongchang, en Corée du Sud.

Des centaines de Beaucerons se sont agglutinés aux abords du boulevard Renault, à Beauceville, pour saluer celle que plusieurs considèrent comme la meilleure joueuse de hockey au monde.

Cérémonie et feux d’artifice

« Il n’y a pas de mot ! C’est tellement une grosse dose d’amour ! Ça fait réaliser que les gens sont fiers et qu’ils sont là pour te supporter », a confié, émue, l’athlète qui a célébré son 27e anniversaire il y a quelques jours.

Le défilé en l’honneur de la capitaine de l’équipe canadienne de hockey féminin s’est conclu par une cérémonie et des feux d’artifice, à l’aréna de Beauceville. Les nombreux partisans de la hockeyeuse n’avaient que de bons mots pour elle, tant pour ses prouesses sur la glace que pour sa tenue à l’extérieur de celle-ci. « Marie-Philip est un exemple pour la jeunesse et elle fait rayonner la municipalité. C’est quand même la meilleure joueuse de hockey au monde ! », a exprimé Paul Morin, qui est responsable des communications du comité « Appuyons Marie-Philip Poulin » et employé à la Ville.

« Elle démontre à nos jeunes filles qu’elles peuvent jouer au hockey et suivre leur rêve », a signifié Lucie Rodrigue, qui figurait parmi ceux venus acclamer la « fierté beauceronne ».

Vers ses 4e Jeux

Marie-Philip Poulin a lancé sa carrière olympique de façon éclatante, à Vancouver, en 2010, en marquant tous les buts du Canada dans une victoire de 2-0 contre les États-Unis en finale. Quatre ans plus tard, à Sotchi, elle joue à nouveau les héros en finale en fin de match et en prolongation. Poulin a toutefois dû se contenter d’enfiler la médaille d’argent à son cou lors des derniers Jeux, à Pyeonchang.

« Ça va vite, ça fait déjà huit ans ! À Pyeongchang, je parlais plus, j’étais plus une leader. La chimie d’équipe qu’on avait était incroyable », confie celle qui agissait pour la première fois à titre de capitaine.

La native de Beauceville, qui est diplômée en psychologie de l’Université de Boston, travaille déjà à pied d’œuvre pour revêtir l’uniforme des Canadiennes de Montréal, l’automne prochain, pour sa troisième saison dans la Ligue canadienne de hockey féminin. Et la capitaine a déjà le regard tourné vers Pékin pour ses quatrièmes Jeux olympiques, où elle entend réinstaller le Canada au sommet.

Une carrière déjà époustouflante