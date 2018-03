Wow! Le pétard! Belle barbe, yeux rieurs, 6 pieds et 4 pouces, taille mince et épaules puissantes, 250 livres de muscles, Adam Braidwood a vite conquis le sourire de Nancy Audet et de Lady Ju quand il est descendu de la petite scène du Casino après sa pesée.

Il a quand même pris le temps de jeter un coup d’œil sur les muscles (?) de la taille de son Mexicain et on a vite deviné que les attaques au corps feraient mal.

« C’est sûr que le gars va se faire casser quelques côtes. Après, je vais le knocker », a lancé le barbu comme si c’était la chose la plus naturelle du monde.

Mais la boxe, c’est la boxe. Et encore plus chez les poids lourds, un coup chanceux peut démolir les plus beaux plans de match.

– T’as pas peur d’être trop confiant ? Comment tu fais pour te motiver ?

– Quand je suis arrivé à l’aéroport, j’ai pris un taxi. Le gars avait la face de Simon Kean. Puis, en prenant un thé, j’ai remarqué que la serveuse avait la face de Simon Kean. Ce matin, mon chauffeur avait la face de Simon Kean. Au Casino, le portier avait la face de Simon Kean. Je vois la face de Simon Kean partout ! »

Il s’est mis à rire.

Un dernier drame

Le combat entre Simon Kean et Adam Braidwood n’aura lieu que dans deux ou trois mois. Les Cataractes de Shawinigan ont posé leur candidature pour organiser le combat, mais ça risque de devenir trop gros pour un aréna de 4500 places.

Mais déjà, les deux colosses se taquinent via Instagram ou Facebook depuis des mois. Ils ont hâte de faire un maître. Les deux ont un passé rock and roll, mais ce qu’a vécu Braidwood ne se compare pas.

C’est un passé marqué par une agression quand il avait 11 ans, par un kidnapping alors qu’il était encore adolescent, par une plongée en enfer, un enfer de drogues dures et d’alcool, de violence, et d’une rédemption qui a passé par des semaines en cellule d’isolement en prison pour arriver à une désintoxication brutale et souffrante avant une remontée à la surface par la découverte de la boxe.

Même là, Braidwood a vécu le drame de la mort quand son adversaire Tuim Hague est mort deux jours après avoir été mis K.-O. par Braidwood à Edmonton il y a un an.

« J’ai été ébranlé, c’est certain. Personne ne souhaite de malheur à un adversaire dans un ring. Mais Hague avait le droit de tenter de gagner sa vie en boxant. C’était son choix. Mais faut dire qu’il consommait beaucoup, qu’il était trop souvent sur le party et qu’on peut difficile mener une carrière de boxeur et de gars de party », de raconter Braidwood.

Destinés à en découdre

Le clash entre Kean n’est pas pour ce soir ni la semaine prochaine à Québec. Même si Kean sera présent au Casino et va certainement être invité à venir rencontrer Braidwood dans le ring. Comme Deontay Wilder et Luis Ortiz l’ont fait a Miami en décembre dernier pour mousser leur combat.

« J’ai hâte de me retrouver enfin face à face avec Kean. Je veux voir ses yeux. C’est important parce que les yeux ne peuvent pas mentir. Je vais savoir en le regardant quel genre d’homme il est », de lancer Braidwood au Casino.

Plus tard, à son hôtel, autour d’une table dans la cafétéria, il était plus nuancé.

« Simon Kean et moi, nous sommes destinés à nous affronter. Un de nous deux va sans doute se rendre à un titre mondial en gagnant ce combat. Peut-être que nous serons amis après le combat. Mais en attendant, je n’aurai pas besoin de faire de gros efforts pour être prêt pour le combat. Cette agressivité est naturelle », de dire Braidwood.

On a jasé longtemps. De son nouveau travail. Il a abandonné la construction pour devenir prof de fitness dans un gym. Il enseigne sept heures par jour. Ça doit sans doute expliquer son body d’enfer.

On a parlé aussi de son séjour au pénitencier. Il a raconté comment il se protégeait des coups de couteau en portant des magazines dans ses pantalons et sous son t-shirt quand il entendait murmurer son nom.

« Mais le meilleur moyen d’éviter de se faire agresser était de foncer immédiatement sur celui que tu soupçonnais de vouloir te faire la peau et de l’emmener seul dans un coin pour lui demander s’il avait un problème avec ta face », raconte-t-il avec sa grosse voix rocailleuse.

Ce n’est pas pour demain. Mais Simon Kean a un gros obstacle qui l’attend quelque part au Québec cet été.