La routine santé de Maxime Le Flaguais

Comment gardes-tu la forme ?

Celui qui s’est récemment fait aménager un gym complet dans sa propre maison du Plateau-Mont-Royal par la designer Marie-Christine Lavoie (Design VIP) s’entraîne entre une et trois fois par semaine, selon ses disponibilités. Entre le théâtre, le doublage, le petit et le grand écran, Maxime Le Flaguais a un horaire chargé et atypique. « Quand je suis très occupé, je préfère y aller une fois plutôt qu’aucune », souligne celui qui incarne Alexis Labranche, dans la populaire série Les pays d’en haut.

As-tu un objectif d’entraînement ?

Sans objectif, Maxime Le Flaguais s’entraîne pour garder la forme. Ses entraînements peuvent toutefois devenir un peu plus intenses, selon les rôles qu’il doit incarner. « Quand j’ai joué en novembre au TNM, j’incarnais un maçon italien, qui était un gars assez bâti. Je jouais avec François Papineau, qui est un gars assez costaud et j’étais en confrontation avec lui, donc j’ai demandé à mon entraîneur de mettre l’accent sur le haut du corps, pour que ce soit plus crédible », explique celui qui prend aussi exemple sur son père, Michel Côté. « Je vois mon père, en forme, c’est important de le rester, on est devant la caméra, on se voit tout le temps. Avec l’âge on prend un peu de bedaine ! » lance-t-il en riant. « Ce n’est rien d’alarmant, mais je ne veux pas me laisser aller non plus ».

Comment restes-tu motivé ?

Maxime Le Flaguais l’avoue d’emblée, il n’est pas discipliné. Pour remédier à la situation, il fait appel à un entraîneur privé depuis maintenant cinq ans, qui le contacte chaque semaine pour fixer des entraînements avec lui, dans son gym. « Il [son entraîneur] a comme une fonction cachée d’être ma discipline. Il me talonne chaque dimanche et me demande quelles sont mes disponibilités », rigole-t-il, en parlant de son ami et entraîneur, le comédien Pierre-Olivier Champagne, qu’il a rencontré sur le plateau de tournage de la série Trauma.

Quels sont tes trucs pour bien manger ?

Extrêmement sensibilisé à une alimentation saine, Maxime Le Flaguais mentionne que le secret est de manger de tout. « Quand je vais à l’épicerie et qu’il y a un fruit que je ne connais pas, que je n’ai jamais essayé, je le prends », illustre-t-il. Le comédien commande aussi chaque semaine un panier de fruits et légumes des Fermes Lufa, qui se spécialisent dans l’agriculture urbaine à Montréal.

Quelle est ton adresse santé à Québec ?

Chaque fois qu’il passe par Québec, Maxime Le Flaguais en profite pour saluer son ami Philippe-Emmanuel Favron, chef et propriétaire du restaurant Os rôtisserie, sur la 3e Avenue dans le quartier Limoilou. « Ce n’est pas vrai que si tu manges de la bonne bouffe un peu plus grasse tu n’es pas en santé. Ça ne me dérange pas du tout, tant que je n’en fais pas une habitude ».

Ton activité physique préférée ?

La boxe. « Je trouve ça tellement plaisant, ça défoule. C’est un bon entraînement cardio et tu es vraiment dans le moment présent », mentionne-t-il.