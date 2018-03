La tête dans la flûte!

Lilie Jutras, 14 ans, a un seul grand rêve : devenir la meilleure flûtiste possible. Convaincue que ce n’est pas en restant dans sa ville natale de Matane qu’elle pourra atteindre son plein potentiel, elle fait des pieds et des mains pour persuader ses parents de la laisser participer à une compétition musicale à Vancouver. Et si son talent n’était pas si exceptionnel que ça...

Ce roman de Samuel Larochelle est un vrai petit plaisir... peut-être même un petit plaisir coupable pour plusieurs ! Pourquoi ? Parce que c’est en plein le type de livre qu’on peut avoir le goût de lire plus d’une fois. D’une belle simplicité, son histoire est rassembleuse et émouvante, car elle met de l’avant une chose que chaque humain sur cette Terre partage : la poursuite d’un rêve, aussi inaccessible peut-il sembler.

Machiavélique

Le personnage de Lilie est trop charmant, il est impossible de lui résister ! La jeune fille est à la fois allumée, dynamique, responsable et rigoureuse... mais immature et machiavélique. Du moins, ses plans sont parfois machiavéliques ! Travaillante, Lilie met vraiment tout en place pour devenir la meilleure flûtiste possible. Voilà pour le côté plus rigoureux de sa personne. Ceci étant, son récit est truffé de petites touches d’humour, de plans qu’elle fait dans sa tête, par exemple pour se venger de ses parents qui n’ont absolument aucun intérêt pour sa passion pour la musique. Elle est vraiment drôle et adorable, à sa façon, cette Lilie Jutras ! C’est un beau personnage fort qu’on se délecte à découvrir et qu’on aura beaucoup de plaisir à suivre dans de futurs tomes. À noter que Lilie et son meilleur ami, Émile, ne sont pas des inconnus des lecteurs, puisqu’ils prennent vie dans les romans À cause des garçons (2013) et Parce que tout me ramène à toi (2015), du même auteur. La différence est qu’on les rencontre maintenant à l’adolescence plutôt qu’en tant que jeunes adultes.

D’ailleurs, l’amitié entre Lilie et Émile, qui se retrouve au cœur du récit, fait tellement du bien à lire. En les voyant aussi proches et inséparables, on a envie de dire « dans ta face » à tous ceux qui ne croient pas à l’amitié entre un gars et une fille ! Bref globalement, Lilie T. 1 : L’apprentie parfaite est vraiment une belle lecture sans faux pas.

Les écrans et toi

Ordinateur, tablette, téléphone intelligent... Essayer de nommer un moment de la journée où nous ne sommes pas entourés d’un seul de ces éléments est une tâche pratiquement impossible... sauf si on se trouve au fond d’une grotte. Et encore là, on pourrait utiliser l’application de lampe de poche sur notre téléphone ! Puisqu’il est important d’apprendre à se servir intelligemment des écrans et réaliser ce qu’ils impliquent, ce guide pratique et sympathique s’avère très bien pensé. Pour devenir un utilisateur cyberfuté, il faut savoir quelle relation entretenir avec les TIC (technologies de l’information et de la communication), tout en restant soi-même. Ce livre explore avec brio tous les aspects, passant de la cyberintimidation à l’impact des écrans sur la posture et sur le sommeil, etc.

Alban – Le courage

Marilou de Trois fois par jour nous présente un premier album jeunesse, Le courage, pour ouvrir la collection Alban, qui s’annonce déjà mignonne. En tournant la première page de ce petit livre, on en ressent immédiatement toute la douceur qui s’en dégage... C’est fort probablement en raison des illustrations à la fois soignées, légères et sublimes de Natasha Prévost. Cette histoire sur le courage se veut un excellent choix de lecture pour les tout-petits avant le dodo. On y fait la rencontre d’Alban, un lapin un peu gourmand qui est incapable de résister à l’odeur alléchante des légumes du jardin de Mme Pomerleau. Réalisant qu’il a fait une erreur, un Alban au cœur lourd de regrets décide de faire preuve de courage. Simplement charmant, ce récit !

Le lac des singes

Wow ! Quel bel album ! Petits et grands auront un coup de cœur garanti pour cette histoire signée Élise Turcotte, enjolivée des illustrations de Marianne Ferrer. La maman du petit Pilou est spéciale... Les jours où elle est fatiguée, elle a tendance à dire des mots à l’envers. Par exemple, même le prénom de son fils se transforme : il ne s’appelle plus Pilou, mais plutôt Loupi ! Un soir que le garçonnet s’apprête à se mettre au lit, sa mère lui demande de mettre son chandail dans le lac des singes. Elle voulait en fait dire le sac de linge sale. L’imaginaire de Pilou le mène ensuite à vivre une aventure dans un endroit magique peuplé de singes... Une façon délicate et touchante d’aborder la dyslexie.