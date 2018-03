La voiture BMW d’un papa prend feu devant sa maison

La voiture BMW d’un jeune père de Trois-Rivières a spontanément pris feu dans son entrée, même si son concessionnaire lui avait assuré à deux reprises qu’il n’y avait pas de danger.

« Je n’ose même pas imaginer ce qui serait arrivé si j’avais été dans la voiture avec ma petite de 15 mois. On a mis la vie de mon enfant et la mienne en danger », s’inquiète Dan Duclos, qui conduisait une BMW Série 3 2009.

Le Journal rapportait hier qu’une action collective a récemment été déposée contre BMW puisqu’elle tarde à remplacer des pièces visées par deux rappels parce qu’elles pourraient « surchauffer, fondre et provoquer un risque d’incendie », lit-on sur le site internet de Transports Canada. Le dispositif de réchaud du module de ventilation du carter du moteur est concerné.

Ce rappel touche quelque 79 000 véhicules au pays. BMW soutient même dans la missive envoyée aux détenteurs des voitures visées que celles-ci « devraient être stationnées à l’extérieur jusqu’à ce que la pièce soit disponible ».

La représentante de l’action, qui a deux enfants en bas âge, s’est dite très inquiète et a même décidé de ne plus utiliser sa voiture le temps que la pièce défectueuse soit remplacée.

La voiture de M. Duclos est visée par ces deux rappels du constructeur allemand envoyé à la fin de l’année 2017.

Feu dans le tableau de bord

L’incendie s’est produit le 11 mars dernier. Sa voiture était stationnée dans l’entrée depuis deux jours.

Le jeune père s’apprêtait à prendre la route avec son enfant pour aller visiter sa mère à Drummondville, un trajet d’environ une heure. C’est un voisin qui a vu la fumée sortir du véhicule et qui a alerté M. Duclos.

« Quand je suis sorti, j’ai vu de la boucane. J’ai ouvert la porte et j’ai aperçu des flammes qui sortaient du tableau de bord. J’ai tout de suite refermé la porte et appelé les pompiers », relate l’homme de 23 ans.

Comme l’expertise de la compagnie d’assurance n’est pas encore terminée, il est impossible de confirmer hors de tout doute qu’une ou des pièces visées par les rappels sont responsables de l’incendie.

M. Duclos croit cependant dur comme fer que le feu est relié. Il avait d’ailleurs fait part de ses inquiétudes à son concessionnaire lorsqu’il avait reçu les lettres de rappel.

Stressant

« J’étais allé les voir pour avoir plus d’informations et on m’a dit de ne pas stresser, qu’on m’appellerait quand ils auraient la pièce. Je suis retourné le mois suivant craignant qu’ils m’aient oublié. On m’a de nouveau renvoyé chez moi en me disant de relaxer, que mon auto ne prendrait pas feu demain. J’étais rassuré, mais finalement, ça s’est produit », explique M. Duclos.

En attendant des nouvelles de son assureur, le Trifluvien doit cependant continuer à payer sa voiture qu’il ne peut plus conduire et les assurances qui y sont liées, en plus de verser un montant à son ami qui lui prête son véhicule.

« Je travaille dans une usine à 19 $/h, je ne roule pas sur l’or. Je vis vraiment un gros stress, je commence à avoir de la misère financièrement », s’inquiète-t-il.

►BMW n’a pas répondu aux demandes d’entrevue du Journal.