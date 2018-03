Le CH doit rétablir les ponts

Certains font un lien entre le départ de Donald Beauchamp et les récentes affirmations de Geoff Molson selon lesquelles il y aurait des changements au sein de l’organisation du Canadien. Le rapprochement est facile à faire, mais ça ne veut pas dire que Beauchamp a été poussé vers la sortie comme on l’entend ici et là.

Il faut savoir que le rôle de relationniste d’une entreprise possédant une grande visibilité n’est pas de tout repos. L’horaire du détenteur de ce poste est comparable à celui d’un médecin. Les services de cette personne peuvent être sollicités en tout temps.

Personne, pas même Camil DesRoches, n’avait occupé ces fonctions aussi longtemps chez le Canadien avant Donald Beauchamp. Et, sans rien enlever à ses prédécesseurs, le poste était beaucoup moins exigeant autrefois. Aujourd’hui, les entreprises qui font dans le sport, le spectacle et le divertissement sont en relation avec beaucoup de monde.

Après 25 ans de ce régime, Beauchamp a décidé de souffler un peu.

Des DG peu visibles

Les mentalités diffèrent d’un secteur à l’autre dans une équipe sportive. Dans le cas du Tricolore, Marc

Bergevin et ses lieutenants font du hockey. Les relations publiques ne sont pas une priorité pour eux. On peut penser que c’est la partie de leur travail qu’ils aiment le moins. Ils le font par obligation et encore.

À partir de l’ère Bob Gainey, il y a une quinzaine d’années, le directeur général du Canadien est devenu peu visible au fil du temps. On le voit au tournoi de golf, lors des bilans de mi-saison et de fin de saison, ainsi qu’après l’heure de tombée des transactions. On le revoit au repêchage, et, s’il y a lieu, lors d’embauches de joueurs autonomes. Ça se résume sensiblement à cela.

Avant le règne de Gainey, il était relativement facile de parler à André Savard, Réjean Houle ou Serge Savard. Les trois se rendaient disponibles quand les demandes d’entrevue étaient nombreuses. Savard était toujours là pour dépanner les journalistes lorsqu’il n’y avait pas d’entraînement le dimanche.

Le marketing est un autre département dont les projets ne rencontrent pas tout le temps les prérogatives des gens du secteur hockey. Une histoire dit que Gainey s’était opposé à ce que les joueurs disputent un deuxième match avec le chandail dont le design faisait penser à un poteau de barbier durant les festivités du centenaire de l’équipe. Encore ici, ce n’est qu’un exemple parmi tant d’autres.

Les Molson doivent y voir

Cela dit, il sera intéressant de voir si l’organisation du Canadien procédera à un changement de son image d’ici la saison prochaine. Si on est d’accord pour dire que la cote de popularité d’une équipe de hockey passe en premier lieu par son rendement sur la glace, il reste que le Tricolore a du travail à faire dans ses relations avec le public et les médias.

Geoff Molson et son frère Andrew, qui est actionnaire de l’équipe et propriétaire du cabinet de relations publiques National, en sont sans doute conscients. Le président et chef de la direction du Canadien a occupé autrefois le poste de vice-président chez National.

On parle donc de deux personnes qui ont une profonde expérience en relations publiques et en fabrication d’image. S’ils voient bien ce qui se passe avec leur équipe de hockey – et il n’y a pas de raisons de penser le contraire –, ils doivent être préoccupés par la situation qui sévit au sein de leur entreprise.

Qui parlera à Bergevin et Price ?

Oui, l’aspect hockey doit être la priorité de Marc Bergevin, mais il doit composer avec les tâches connexes à son poste. À cet égard, on peut se demander ce que Geoff Molson pense de l’attitude de Carey Price, qui fait tout sauf se comporter comme l’image du Canadien l’exige.

Y a-t-il quelqu’un qui va lui faire comprendre après la saison qu’il est incorrect ?

Le Canadien va déposer 13 millions dans son compte de banque le 1er juillet, en plus d’un salaire dedeux millions l’hiver prochain.

On peut dire que Max Pacioretty a connu lui aussi une mauvaise saison, mais il a respecté les exigences de son métier auprès des médias et du public. Il est vrai que c’en était redondant à un moment donné, mais Pacioretty ne s’est jamais désisté. Il nous a respectés du début à la fin malgré les critiques qu’on lui a adressées.

Il a agi en professionnel.