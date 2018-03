Grâce aux aventures d’un petit lapin mignon comme tout prénommé Alban, Marilou propose aux jeunes lecteurs de faire l’apprentissage d’une vertu de première importance – le courage – dans son tout premier album jeunesse, Alban : le courage.

Le petit Alban, dessiné par l’illustratrice montréalaise Natasha Prévost, est attiré par l’odeur des carottes du jardin de Mme Pomerleau et ne peut s’empêcher d’en chiper quelques-unes. Une fois en classe, il est pris de remords. Malgré la peur et le malaise qui l’habitent, il prend son courage à deux pattes et décide d’aller s’excuser, découvrant du coup l’essence même du mot courage.

Marilou, après avoir connu un énorme succès dans le monde de la chanson, a lancé deux livres de cuisine et signe le populaire blogue culinaire Trois fois par jour. L’album jeunesse, conçu simplement pour le plaisir, vient d’être publié aux Éditions Cardinal.

« J’ai écrit l’histoire que j’ai racontée à Jeanne depuis qu’elle est née », explique Marilou. Sa fille a maintenant deux ans. « Je l’ai lue à Natasha qui a dessiné Alban. La seule chose que je lui ai dite, c’est que j’aimais les vieux Winnie the Pooh “vintage”. Elle s’est inspirée de ça et elle a donné vie à Alban. Ça m’a tellement touchée ! »

« Syndrome de l’imposteur »

Elle souhaitait en faire imprimer quelques copies pour le plaisir, mais son éditeur l’a convaincue de le mettre en marché. « J’ai vraiment le syndrome de l’imposteur et je suis contente qu’il ait tenu son point parce que je pense vraiment que ce livre apporte un petit quelque chose. »

Dans son album, Marilou montre bien qu’être courageux ne signifie pas nécessairement être héroïque. Le courage fait partie de ses valeurs importantes. « C’est le fondement de beaucoup de choses, dans le sens où je pense que ça prend du courage pour être humble. »

Elle poursuit : « L’humilité vient vraiment avec le courage et ce sont des qualités que je trouve importantes de nos jours. Ce sont dans les petites choses, dans le fait d’admettre qu’on a fait une erreur, d’avoir le courage d’essayer de la réparer, d’avoir l’humilité de s’avouer imparfait et de valoriser ça chez l’enfant. »

Mettre son ego de côté

Il faut mettre son ego de côté pour faire comme Alban et réparer son erreur. « Il y a l’âme et l’ego. Je pense que chaque fois qu’on tasse l’ego, c’est l’âme qui prend la place. Cette histoire vient vraiment de l’âme. Elle est toute simple, mais je trouve qu’elle fait du bien. »

Elle ne sait pas encore si elle écrira d’autres histoires, mais sait ce qu’elle veut transmettre. « C’est ce que j’ai envie de léguer aux enfants : à travers une histoire mignonne, amusante et colorée, on peut leur apprendre qu’ils ont tous la capacité de développer ces qualités. »

Photo courtoisie