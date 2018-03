Les intoxications et la belle saison

Question #2

Les effets toxiques du chocolat varient en fonction de la sorte de chocolat ingéré par le chien et selon le poids du chien.

Plus le chocolat est foncé et pur, plus il est dangereux. Par exemple, un chien pesant 10 livres développera des symptômes légers s’il mange 1 once de chocolat au lait, des symptômes modérés s’il mange 1 once de chocolat noir et des symptômes graves et souvent fatals s’il mange 1 once de chocolat Baker’s pour la cuisson ou 1 once de poudre de cacao. Voici un lien internet pour un calculateur en cas d’ingestion accidentelle de chocolat : www.petmd.com