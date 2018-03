Les Remparts au pied du mur

CHARLOTTETOWN - Les Remparts de Québec n’auront plus le droit à l’erreur. Lundi soir au Centre Vidéotron, ils feront face à l’élimination et pour certains joueurs à une fin de carrière junior.

Samedi après-midi, Brendon Clavelle a rompu une égalité qui régnait depuis le début de la troisième période, avec 5 m 37 secondes à égrener et les Islanders ont vaincu les Remparts par 3-1 devant 2444 spectateurs au Centre East Link.

À la suite de cette victoire, les protégés de Jim Hulton ont les devants par 3-2 dans cette série au meilleur de sept parties.

Jesse Sutton a enfilé l’unique but des Diables rouges. Nikita Alexandrov a réussi le premier des locaux et Keith Getson a marqué son 5e but de la série dans un filet désert.

Les Remparts venaient pourtant de passer proche, frappant deux poteaux dans un intervalle de 30 secondes.

ZÉRO EN VINGT

À nouveau, l’attaque massive des Québécois n’a pu percer la toile d’araignée tissée par les Islanders. Même si la circulation de rondelle et les tirs étaient meilleurs que la veille, les protégés de Philippe Boucher ont échoué à leurs quatre tentatives.

Depuis le début de cette série, Québec est 1 en 23 et n’a pas marqué à ses 20 dernières tentatives. En vérité on vous l’écrit, la dernière et seule réussite remonte à la 2e période du match #1 quand Sam Dunn a sifflé la rondelle au fond du filet

RYTHME ENDIABLÉ

Les Québécois ont frappé à la porte dès les premiers instants du match. Malgré trois tentatives, Matthew Boucher n’a pu pousser la rondelle derrière Welsh.

Cameron Askew coupable d’avoir retenu, les Remparts ont ensuite déployé leur unité massive. Malgré de beaux échanges et quelques lancers bien cadrés, les chandails blancs n’ont pu freiner leur mauvaise séquence.

Benjamin Gagné au cachot pour une obstruction, les locaux ont joué de malchance quand la rondelle lancée par Clavelle a fait tinter la tige à la droite d’Antoine Samuel.

TIC-TAC-TOE

Les Remparts ont de nouveau déployé leur attaque massive en début de deuxième période. Welsh a allongé la jambière devant Olivier Garneau et en relance Pascal Aquin s’est échappé pour tirer dans la baie vitrée.

Derek Gentile a ensuite perdu la rondelle à l’entrée de son territoire, mais le gardien des locaux s’est illustré devant Andrew Coxhead.

Auteur d’un abus physique sur Gentile, Pascal Laberge a été sanctionné pour deux minutes. Durant sa présence au cachot, Nikita Alexandrov a complété un tic-tac-toe amorcé par Brett Budgell et Gentile pour faire 1-0 Charlottetown.

Québec a de nouveau joué à cinq contre quatre en fin de période et pour la quatrième fois du match, la pêche ne fut pas bonne.

EN DEUX LIGNES

Blessé à la bouche à la première période, Louis-Filip Côté a complété le match avec une visière complète.

Question de ne pas ankyloser les vertèbres, le fessier et les jambes, les Remparts ont roulé jusqu’à Fredericton. Les sept heures de route restantes seront effectuées dimanche. Joyeuses Pâques quand même!