SAGUENAY | Les Saguenéens de Chicoutimi tenteront d’éviter de se retrouver en vacances dimanche après-midi devant leurs partisans au Centre Georges-Vézina.

Les hommes de Yanick Jean ont vu le Titan d’Acadie-Bathurst prendre les commandes 3-2 dans cette série quatre de sept, qui est beaucoup plus intéressante qu’anticipée.

« On n’a aucune pression. Que ce soit 3-2 dans la série, ça ne change rien. Tout ce qu’on peut faire, c’est de jouer pour gagner parce qu’on n’a absolument rien à perdre. Donc, soir après soir, on se baisse la tête et on fonce tête première. Après le match, on se lève la tête et on regarde le pointage », a laissé entendre l’entraîneur-chef des Sags, Yanick Jean.

Malgré la domination du Titan lors du dernier match, les Saguenéens n’ont pas donné la vie facile à leur adversaire depuis le début de la série, l’emportant notamment au compte de 6-3, mercredi soir devant une foule bruyante à Chicoutimi.

Plan de match respecté

Dans le camp du Titan, le pilote de la formation, Mario Pouliot, a lancé un message clair à ses hommes à la fin du quatrième match de la série, leur mentionnant qu’ils devront se tenir loin du banc des pénalités.

C’est ce qu’ils ont respecté lors de la dernière joute, y allant à cinq reprises, ce qui représente cinq pénalités mineures de moins que lors du quatrième duel.

« Si tu veux avoir du momentum, il faut que tu t’éloignes du banc des punitions. Comme ça, on évite de créer de la frustration au banc. Il faut continuer d’éviter le cachot », a lancé Pouliot, qui s’attend à plus de la part de ses joueurs.

« On a respecté notre identité. Je ne pense pas qu’on a joué 60 minutes. On n’a pas été satisfaits de notre troisième période. On a créé des chances de marquer, mais on doit être meilleur pour compléter », a-t-il ajouté.