Scénario hollywoodien pour Zlatan Ibrahimovic et le Galaxy

Zlatan Ibrahimovic a volé la vedette à ses débuts en Major League Soccer, samedi après-midi, au StubHub Center de Carson. L’attaquant suédois a marqué le but égalisateur et celui de la victoire pour le Galaxy de Los Angeles, qui est l’a emporté 4-3 à son tout premier affrontement contre le Los Angeles FC.

Ibrahimovic a fait son entrée sur le terrain à la 71e minute de jeu alors que le Galaxy était mené 3-1.

Deux minutes plus tard, Chris Pontius a réduit l’écart grâce à une reprise de la tête. Ibrahimovic a ensuite créé l’égalité sur un superbe tir de loin décoché dans le rebond.

Le joueur de 37 ans a soulevé la foule en toute fin de match, en inscrivant le but victorieux avec la tête dans les minutes ajoutées.

En touchant la cible à deux reprises, Carlos Vela avait permis aux visiteurs de prendre le contrôle de la rencontre en première demie. Il a ouvert la marque à la cinquième minute de jeu sur un tir qui est passé au-dessus du gardien David Bingham avant de se loger dans la partie supérieure droite du filet.

Vela est revenu à la charge à la 25e minute, se moquant à la fois du gardien et de la défensive adverse en manœuvrant dans la zone de réparation. Pris hors position, Bingham a laissé le filet grand ouvert et Vela qui en a profité pour marquer son troisième but de la saison.

Au début de la deuxième demie, Marco Urena a décoché un tir sur le défenseur Daniel Steres qui a malencontreusement marqué dans son propre filet. Sebastian Lletget a ranimé l’espoir chez les locaux en secouant les cordages à la 61e minute de jeu. Le vent a ensuite tourné lorsqu’Ibrahimovic a foulé le terrain.

Il s’agit d’une première défaite en trois matchs pour Los Angeles FC, une équipe d’expansion. Son gardien Tyler Miller a cédé quatre fois sur six tirs cadrés. Quant à Bingham, il a bloqué trois des six tirs adverses.