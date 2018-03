Silence de mort

« C’est l’histoire d’une famille qui doit éviter de faire le moindre bruit et on doit essayer de comprendre pourquoi ». C’est de cette façon que les producteurs du thriller d’horreur Un coin tranquille ont vendu l’idée du film à l’acteur et réalisateur John Krasinski, qui a tout de suite été captivé par cette prémisse de base : « J’ai trouvé que c’était très accrocheur », déclare-t-il en entrevue.

Troisième film de John Krasinski à titre de réalisateur, Un coin tranquille (A Quiet Place) raconte donc l’histoire d’une famille qui est contrainte à vivre dans le silence total depuis que la Terre est envahie par de mystérieuses créatures qui chassent au son et qui menacent la survie des humains. En plus de réaliser le film, Krasinski joue le rôle du père de la famille, aux côtés de sa femme, l’actrice Emily Blunt, qui interprète le personnage de la mère.

Connu davantage pour ses rôles comiques (notamment dans la série humoristique The Office), John Krasinski admet avoir été le premier surpris qu’on l’approche pour ce genre de film. Mais pour diverses raisons, il s’est senti interpellé par cette histoire.

« J’ai d’abord été attiré par le thème de la famille abordé dans le film. Ça parle d’une famille qui a besoin de se parler parce qu’elle traverse beaucoup de choses difficiles, mais elle ne peut pas le faire pour une question de survie, a souligné l’acteur et réalisateur lors d’une entrevue téléphonique accordée au Journal la semaine dernière.

Travailler en couple

« Nous venions d’avoir notre deuxième fille, Emily et moi, quand j’ai lu la première version du scénario du film. Et je me souviens avoir été touché par cette urgence et ce besoin profond de devoir protéger sa famille à tout prix. Ayant eu ma fille trois semaines plus tôt, je comprenais totalement la réaction des personnages qui font tout pour essayer de garder leurs enfants en vie. Je me suis servi de cela pour réécrire le scénario ».

S’il était clair dès le début qu’il jouerait lui-même le héros masculin du film, John Krasinski a évalué la possibilité d’auditionner plusieurs actrices avant de confier le personnage de la mère à Emily Blunt.

Photo courtoisie

« Forcément, quand je travaillais à la réécriture du scénario du film, j’avais Emily en tête pour le rôle de la mère, admet-il. Mais elle était très occupée à l’époque avec le rôle de Mary Poppins et la naissance de notre seconde fille. Je souhaitais qu’elle joue dans mon film, mais je ne voulais pas qu’elle se sente obligée de le faire pour moi. À un certain moment, elle m’a même suggéré des noms d’actrices pour le rôle.

« J’étais sur le point de commencer à rencontrer d’autres actrices pour le rôle quand Emily m’a demandé à lire le scénario. Après l’avoir lu, elle m’a dit : tu ne peux pas offrir ce rôle à quelqu’un d’autre. Est-ce que je peux le faire ? C’est un des plus beaux compliments que j’ai eus dans ma vie parce que je sais à quel point elle est exigeante envers les rôles qu’elle choisit de jouer.

Dialogues peu présents

« Cela dit, j’étais tout de même un peu nerveux avant de la diriger. J’avais peur que ça se passe mal. Mais au final, ç’a été sans aucun doute la plus belle collaboration que j’ai eue dans ma vie. Elle est incroyablement talentueuse et intelligente. On a eu beaucoup de plaisir à travailler ensemble. »

Parce que les personnages du film doivent vivre dans le silence, il y a très peu de dialogues dans Un coin tranquille. Krasinski dit avoir abordé cette contrainte comme un défi :

« J’étais inquiet au début que sans dialogue, le film manquerait de suspense et de rythme. Mais j’ai réalisé en regardant ces performances sans mots qu’il y avait tellement de puissance et d’émotions sans les dialogues que ça m’a jeté à terre. La chose qui me faisait le plus peur au début a été ma plus belle surprise au final. »

► Le film Un coin tranquille prend l’affiche vendredi (le 6 avril).