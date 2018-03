Soirée particulière pour Ryan McDonagh

Le défenseur du Lightning de Tampa Bay Ryan McDonagh a vécu des sentiments particuliers, vendredi soir au Madison Square Garden, quand il a dû affronter l’équipe pour laquelle il a longtemps été le capitaine : les Rangers de New York.

«Tu ne sais jamais comment tu vas réagir avant de te retrouver dans la situation, a indiqué McDonagh, cité sur le site web de la Ligue nationale de hockey (LNH) en marge de cette victoire de 7-3 obtenue par le Lightning. Je ne m’étais jamais imaginé de vivre ça. Maintenant que ça arrive, tu te souviens de tout ce que tu as donné pour cette organisation et de tout ce que l’organisation a fait pour toi et ta famille.»

Repêché en première ronde (12e au total) par le Canadien de Montréal en 2007, McDonagh avait uniquement porté les couleurs des Rangers depuis ses débuts dans la LNH avant d’être échangé au Lightning, le 26 février, en même temps que l’attaquant J.T. Miller.

Rappelons que l’organisation montréalaise avait pour sa part envoyé McDonagh aux Rangers en compagnie de Chris Higgins, Pavel Valentenko et Doug Janik, le 30 juin 2009, en retour de Scott Gomez, Tom Pyatt et un certain Michael Busto. À l’époque, McDonagh fréquentait encore l’Université du Wisconsin.

Un trois pour un

À New York, le défenseur a pu partager ses émotions avec Miller et Dan Girardi, qui effectuaient également un retour au Madison Square Garden.

«Je pense que c’est une bonne chose pour moi que ce retour survienne assez rapidement après l’échange, a commenté McDonagh. Si on prend le cas de Girardi, il a dû attendre près d’une saison complète avant de revenir ici. Quand nous avons été échangés au Lightning, J.T. et moi, Dan m’a dit à la blague qu’on venait de ruiner l’hommage qu’on lui rendrait à son retour au Madison Square Garden, mais je pense que c’était bien de vivre ça tous ensemble.»

Sentiment bizarre

Girardi, dont le contrat avait été racheté par les Rangers en juin dernier, s’était pour sa part entendu avec le Lightning le 1er juillet.

«C’est définitivement un sentiment bizarre, a pour sa part déclaré Girardi, également sur le site de la LNH. En allant se chercher un café, McDonagh et moi avons croisé beaucoup de partisans. Ils sont venus nous voir pour nous remercier pour toutes ces années ici. C’est curieux de jouer à la ligne bleue avec «Mac» pour une autre équipe, mais je suis très heureux de l’avoir tout comme J.T. sur notre club. Nous envisageons de faire un bon bout ensemble dans les séries ici.»