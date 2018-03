Un défi inusité

Les acteurs relèvent toutes sortes de défis dans une carrière. Sonia Cordeau en a eu un particulier et très inhabituel dans la pièce Sylvia, soit celui de jouer un chien.

Un défi qui a amené la jeune comédienne à s’inspirer de son animal de compagnie, une chienne de race labrador, pour interpréter Sylvia, un goldendoodle.

« J’ai beaucoup observé ses attitudes et ses petites faces que j’essaie de reproduire. Il y a beaucoup de mon chien dans ce que je fais avec Sylvia. Elle est joueuse et elle a beaucoup d’énergie, même si c’est une vieille madame Labrador », a-t-elle indiqué, lors d’un entretien.

Succès à Off Broadway en 1995, la pièce d’A.R. Gurney, qui s’amène les 8 et 9 avril, à la Salle Albert-Rousseau, raconte l’histoire d’un couple de baby-boomers, dont la vie paisible sera perturbée par l’arrivée d’un chien. Un couple qui va bien et dont les enfants ont quitté le domicile familial.

La pièce débute lorsque Greg ramène un chien à la maison au terme d’une marche dans un parc.

« Il n’est absolument pas question, pour sa conjointe Catherine, d’avoir un chien. Elle ne veut pas s’attacher. L’arrivée de cet animal, avec qui je vais prendre des marches, m’amène à faire des réflexions et me fait découvrir le monde d’une autre façon », a résumé Marcel Leboeuf.

Photo courtoisie DR Martin

Éviter la caricature

Fan de la série Sex and the City, Sonia Cordeau avait déjà entendu parler de la pièce Sylvia, avant d’être approchée pour ce projet, qui met aussi en vedette Pauline Martin et Claude Prégent.

« J’avais lu que Sarah-Jessica Parker avait joué le rôle du chien lors de la création de Sylvia, en 1995. J’ai lu la pièce en anglais et j’ai accepté tout de suite. C’était un beau défi et c’est le genre d’affaire qui passe une fois dans une vie », a-t-elle dit lors d’un entretien.

Le défi, précise-t-elle, était de ne pas tomber dans la caricature.

« J’ai essayé différentes façons de bouger et j’ai essayé bien des affaires. Sylvia a pris forme lors des répétitions. Je ne sais pas comment j’ai fait pour faire ça, mais les choses, à un moment donné, se sont placées. Ce n’est pas explicable. C’est maintenant complètement intégré dans le corps », a-t-elle fait remarquer.

Photo Jean-François Desgagnés

Sonia Cordeau indique qu’il y a une belle qualité d’écriture dans le texte.

« Sylvia vit des affaires et elle est touchante. Il y a un lien d’attachement et un amour inconditionnel entre le maître et le chien. C’est beau à interpréter et c’est le fun à faire », a-t-elle lancé.

Marcel Leboeuf ajoute que le goldendoodle personnifié par la comédienne lui fait beaucoup penser à son chien Boubou.

Le comédien explique que Sylvia, au-delà de l’aspect comique de la chose, est une aventure théâtrale touchante.

« Oui, il y a des choses qui sont drôles, mais l’arrivée de ce chien, qui aurait pu entraîner une séparation, va permettre au couple de se rapprocher. Il y a un aspect touchant avec la relation entre le chien et son maître. J’aime le feeling de cette pièce », a-t-il laissé tomber.

Sylvia est présentée les 8 et 9 avril, à 20 h, à la salle Albert-Rousseau.